Slavii se sen o návratu do ligy rozplývá. Budějovice a Jihlavu dělí už jen výhra od baráže

České Budějovice přehrály hokejovou Slavii na jejím ledě jasně 4:0 a v sérii boje o extraligovou baráž vede 3:1. Stejně dobře má našlápnuto i Jihlava, jež otočila duel v Kladně a radovala se po výhře 4:3 v prodloužení.

Praha - Ve čtvrtých zápasech semifinále play off hokejové WSM ligy uspěli v roli hostů hokejisté Českých Budějovic a Jihlavy. Oba celky tak dělí už pouze jediná výhra od účasti v baráži, v níž budou hájit extraligovou příslušnost Karlovy Vary a Pardubice. Vítěz základní části České Budějovice přehrál Slavii na jejím ledě jasně 4:0 a v sérii vede 3:1. Stejně dobře má semifinále rozehrané i Jihlava, jež otočila duel v Kladně a radovala se po výhře 4:3 v prodloužení.

Hokejisté Motoru vstoupili do utkání ve velkém stylu a Pražany zatlačili. Výsledkem byl první gól, o který se v čase 12:14 postaral Filip Vlček. Hostující útočník využil nepřehledné situace v domácím brankovišti a zblízka otevřel skóre. Slávisty to herně probudilo, najednou byli aktivnější než soupeř, do vyložených šancí se ale nedostávali.

A platilo to i ve druhé části, v níž Jihočeši uplatnili svou zkušenost. Soupeře přehrávali ve všech směrech a brzy to vyjádřili také gólově. Tomáš Vak sice v oslabení rozezvučel jen tyčku, pak už ale začal úřadovat bývalý forvard Slavie Miloslav Čermák. Třicetiletý hokejista nejprve skóroval chytrou tečí v přesilovce, přesně v polovině utkání pak vložil hůl do střílené nahrávky Michala Chovana a hosté rázem vedli o tři branky.

Zaskočení slávisté mohli odpovědět na konci druhé části, David Šafránek i Martin Kadlec ale ve svých tutovkách nechali vyniknout bezchybného Petra Kváču. Ve zbytku duelu se tak zápas už víceméně dohrával. Před zaplněným Edenem, který poprvé v sezoně hlásil vyprodáno (4000 diváků), se trefil ještě Martin Heřman.

V atraktivní první třetině duelu na kladenském ledě šli poprvé v sérii do vedení Rytíři. David Tůma využil zaváhání zkušeného Miroslava Svobody a ze skrumáže poslal kotouč do sítě. Vedení domácích netrvalo dlouho, neboť v desáté minutě srovnal důrazný Tomáš Čachotský.

Poté však převzali iniciativu Rytíři a v prostředním dějství předváděli svůj nejlepší hokej v sérii. Vyplynuly z toho dva přesilovkové zásahy během čtyř minut. Nejdřív se povedenou tečí prosadil kanonýr Petr Tenkrát, pak se prudkou ranou bez přípravy prosadil Jiří Drtina.

Dvoubrankový náskok ale domácí ukolébal. Ve třetí dvacetiminutovce se dostali pod tlak a inkasovali dvě branky během pouhých 15 vteřin, když ve 47. minutě skóroval Tomáš Jiránek a o chvíli později překvapil Miroslava Hanuljaka nahozením od modré čáry Petr Šidlík. Důležitý souboj tak muselo rozlousknout prodloužení, v němž Jihlavští udeřili. Jejich výhru trefil při přesilovce v čase 66:20 Jiří Říha.

Semifinále play off první hokejové ligy - 4. zápas:

Slavia Praha - Motor České Budějovice 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky: 27. a 30. M. Čermák, 13. F. Vlček, 44. M. Heřman. Rozhodčí: Horák, Kašík - Polák, Rampír. Vyloučení: 10:9, navíc Pohl 10 min., Rys, Andrlík, Bača všichni 5 min. a do konce utkání - M. Heřman, Hřebejk oba 10 min., Vráblík, F. Novák oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 4000 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

Kladno - Jihlava 3:4 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)

Branky: 7. D. Tůma, 28. Tenkrát, 34. J. Drtina - 10. Čachotský, 47. Jiránek, 47. Šidlík, 67. J. Říha. Rozhodčí: R. Svoboda, Valenta - Lučan, Kis. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

