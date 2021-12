Pražská "S" blízko posilám. Na Letnou míří Čvančara, do Edenu by měl jít Talovierov

Podzimní část Fortuna:Ligy ještě neskončila, pražská S už nicméně zbrojí na jarní boj o titul. Sparta by měla v nejbližší době oznámit příchod jabloneckého útočníka Tomáše Čvančary, Slavia zřejmě uloví kapitána ukrajinské reprezentace a urostlého stopera Maksyma Talovierova.

Oběma je jednadvacet let, oba mají mládežnické zkušenosti z dresu rivala. Zatímco Čvančara v žákovských kategoriích prošel Letnou i Edenem, Talovierov na Spartě půl roku hostoval z Olimpiku Doněck.

Tomáš Čvančara je ofenzivní kometou podzimní části sezony. V dresu Jablonce nastřílel pět ligových branek, v Konferenční lize přidal další tři, což je vzhledem k průměrným výsledkům Severočechů ve Fortuna:Lize velmi úspěšná bilance. Není proto divu, že na vytáhlého útočníka poslaly nabídku jak Slavia, tak i Sparta, která nakonec zmíněný minisouboj dle informací Aktuálně.cz také vyhrála.

Čvančara do Jablonce přestoupil právě ze Slavie. V sedmnácti letech si v jeho dresu připsal první ligový start, následně však zamířil na sérii hostování - prošel juniorkou italského Empoli, tehdy druholigovým Vyšehradem a Opavou. K mužstvu trenéra Petra Rady se opět připojil v červnu a díky letošnímu podzimu si vystřílel prestižní angažmá.

Maksym Talovierov prošel mládežnickými akademiemi Šachtaru Doněck, Arsenalu Kyjev a Olimpiku Doněck. Na jaře 2019 se připojil k týmu Českých Budějovic, za které pravidelně nastupoval v dorostenecké lize. Na podzim téhož roku odešel na hostování do Sparty, cestu z třetiligové rezervy si ale nevybojoval. Po návratu na jih Čech se začal připravovat s áčkem a ligový debut si připsal v květnu loňského roku. Talovierov je současně ukrajinským reprezentantem do 21 let. V červnovém utkání proti Turecku dokonce vedl tým jako kapitán.

Slavii by příchod Talovierova pomohl vyřešit personální krizi na pozici ve středu obrany, ve zlomovém utkání Konferenční ligy na půdě Unionu Berlín musel za zraněné kolegy zaskakovat Lukáš Masopust. Podle zdroje Aktuálně.cz ještě není dohoda uzavřena, ale jednání se blíží do finále a jasno by mělo být maximálně v příštím týdnu.