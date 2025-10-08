Plzeň je novým lídrem extraligy, Malík slaví první nulu v sezoně

O branky se postarali ve druhé třetině finský útočník Mikko Petman a obránce Petr Zámorský. Brankář Nick Malík udržel poprvé v sezoně čisté konto. Dvanáctá Mladá Boleslav prohrála šestý z posledních sedmi duelů.
Hosté, kteří si původně na neděli plánovaný duel odložili kvůli virovému onemocnění v kádru, se už po necelé půlminutě museli bránit při Čechově vyloučení. Po 84 sekundách ale početní výhodu Indiánů přerušil Měchura, který po Zámorského ráně vrazil do Furcha a šel pykat za nedovolené bránění. Ale stav se nezměnil ani ve zkrácené početní výhodě Bruslařského klubu.
Plzeň odolala i při trestu kapitána Jeřábka. V 11. minutě Měchura po průniku nevyzrál na Furcha bekhendovým zakončením a vzápětí jej v další šanci nepřekonal ani forhendem. Za Mladou Boleslav zahrozil Lintuniemi a Plzeň odolala i při tlaku soupeře před první pauzou.
Ve 23. minutě po chybné rozehrávce Percyho neuspěl sám před Malíkem Malínek. Na druhé straně vytěsnil puk při příležitosti Villeho Petmana maskou mladoboleslavský gólman. V čase 25:31 se už ale trefil přesně z hranice pravého kruhu jeho bratr Mikko a připsal si v jedenáctém zápase v české extralize pátou trefu.
Při dalším Čechově trestu skončila bránícím Pyrochtou tečovaná Zámorského střela těsně nad horní tyčí. V 35. minutě už se Zámorský radoval a po Lalancetteově přihrávce prostřelil Furcha z pozice mezi kruhy pod lapačku.
V závěrečné části se hosté ubránili při Skärbergově pobytu na trestné lavici. Po přesilovce se snažil natlačit před Furcha Schleiss, ale mladoboleslavský gólman mu puk vypíchl hokejkou.
V 51. minutě při Malákově vyloučení trefil Lakatoš horní tyč a proti Rekonenovi zasáhl Malík. Malák se hned po návratu z trestné lavice dostal do úniku, gólmana ale nepřekonal. Plzeň si do konce utkání pohlídala náskok a doma zvítězila popáté za sebou.
Dohrávka 12. kola hokejové extraligy:
HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 26. M. Petman (V. Petman, Merežko), 35. Zámorský (Lalancette). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 3238.
Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, V. Lajunen, J. Jeřábek, Zámorský, Malák, Šalda - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, A. Čech, Lintuniemi, Havlín, F. Pavlík, Skärberg, Gewiese - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Hradec, Buchtele - Rekonen, Malínek, Indrašis - Lichtag, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.