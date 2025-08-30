Lední hokej

Jágr letěl z basketbalu do Švýcarska. A jeho Kladno v přípravě zaskočilo velkoklub

před 14 hodinami
Hokejisté Kladna zvítězili v přípravě na ledě Davosu 3:2, ukončili sérii čtyř porážek v testovacích utkáních a připsali si třetí výhru z osmi duelů.
Jaromír Jágr na snímku z minulé sezony
Jaromír Jágr na snímku z minulé sezony | Foto: Roman Mareš / Rytíři Kladno

V úterý se svěřenci trenéra Davida Čermáka představí v Luganu, což bude generálka na nový ročník extraligy. Do něj vstoupí Rytíři ve středu 10. září doma proti Mladé Boleslavi.

V sestavě Rytířů nechyběl podruhé za sebou ani třiapadesátiletý spolumajitel klubu Jaromír Jágr.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL den po úterní domácí porážce s Libercem 1:3 zavítal narychlo jako divák na basketbalové mistrovství Evropy v Rize.

V 17. minutě otevřel skóre utkání ve prospěch domácího Davosu Brendan Lemieux, jemuž asistoval i český útočník Matěj Stránský. V čase 24:41 vyrovnal Adam Bareš a za 63 sekund otočil stav Martin Procházka.

V 37. minutě odpověděl v přesilové hře Lucas Frick, když opět zaznamenal přihrávku i Stránský. V čase 53:18 rozhodl utkání Jakub Konečný.

 
