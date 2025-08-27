Ostatní sporty

Jágr přiletěl na EuroBasket soukromým letadlem, Češi ale padli

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno 27. 8. 2025 18:06
Čeští basketbalisté prohráli na úvod mistrovství Evropy v Rize s Portugalskem 50:62.
Jaromír Jágr
Jaromír Jágr | Foto: Milan Kammermayer

Před zraky hokejové legendy Jaromíra Jágra v Riga Areně byl nejlepším střelcem týmu s 10 body jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí. Na straně vítězů zaznamenal double double za 23 bodů a 18 doskoků pivot Neemias Queta.

Jágrovi pomohl bývalý hráč Kladna

Jágr, třiapadesátiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL, se ještě v úterý představil v dresu Kladna v přípravě proti Liberci a dnes si nenechal ujít velký sportovní zážitek - sledovat v akci trojnásobného nejužitečnějšího hráče NBA Nikolu Jokiče ve večerním duelu Srbska s Estonskem.

"Ještě včera jsme hráli na Kladně, takže jsem nevěděl, jak to udělat. Ale náš majitel Tomáš Drastil mi půjčil letadlo, takže jsem mohl ráno přiletět. Když jsem viděl, že hrajou i naši, tak jsem rád přišel. Zařídil to Lotyš Eddie Tralmaks, který hrál na Kladně. Nějak si to sedlo a jsem rád, že jsem tady," řekl českým novinářům Jágr, který nejdříve viděl českou prohru 50:62.

S partnerkou Dominikou Branišovou sledovali zápas z nejlepších míst přímo u palubovky.

"Překvapilo mě, jak je to fyzicky náročné. To jsem nečekal. V televizi to není tak vidět, ale když sedíte na palubovce… Jak jsem vždycky říkal, že hokej není basketbal, tak teď to budu muset změnit, protože opravdu je to fyzicky náročné a pod košem hráči jdou do sebe. Nevím, jestli jak jsem starší, tak všechno je pro mě náročnější, ale musím říct, že fakt je zajímavé vidět to z takové blízkosti. Je to jiné, než když se díváte shora," uvedl uznale Jágr.

Při působení ve Washingtonu se často potkával i s legendárním Michaelem Jordanem.

"Tak já měl kdysi štěstí, že jsem byl vytrejdovaný do Washingtonu. Zase to nebylo takové štěstí, ale když už jsem byl ve Washingtonu, tak tam zrovna začal hrát Michael Jordan, takže jsem viděl spoustu jeho zápasů. Viděl jsem tedy toho nejlepšího. A tím, že jsme měli stejného majitele, tak ta šance promluvit s ním tam vždycky byla. A když jsem hrál v New Yorku za Rangers, tak jsem taky chodil na pár zápasů v Madison Square Garden," řekl Jágr, kterému se angažmá v Capitals nevydařilo.

Češi dlouho čekali na první koš

Queta, který má na kontě v NBA 110 zápasů za Sacramento a Boston, začal zápas trojkou a po trefě Miguela Queiroze se prosadil i z pozice pod košem, zatímco český tým se poprvé prosadil až po třech minutách a 20 sekundách díky Martinu Křížovi.

Na Quetovu smeč potom zareagovali Martin Peterka a Tomáš Kyzlink, po koši kapitána Vojtěcha Hrubana Češi snížili na rozdíl bodu, ale po první čtvrtině prohrávali 10:13.

Na startu druhé desetiminutovky proměnil Krejčí dvě šestky a potom hráč Atlanty po parádní akci poprvé dostal český tým do vedení 14:13. Oba celky se pak rozstřílely z dálky. Portugalci sice utekli do pětibodového náskoku, ale Kříž s Krejčím otočili stav.

Po třech úspěšných trestných hodech Krejčího a trojce Hrubana vedli 29:24, ale soupeři se osmibodovou šňůrou povedl obrat. Queta si polepšil už na 15 bodů.

Po pauze se navíc jako první prosadil za tři body Rafael Lisboa. Češi dali v součtu s první půlí za devět minut a 12 sekund jen jednu šestku díky Tomáši Kyzlinkovi a ztráta narostla na 10 bodů.

Půst ukončil Martin Svoboda, který se prosadil dvakrát za sebou. Trefou z perimetru zareagoval Lisboa, ale díky košům Petra Křivánka a Svobody a šestkám Jaromíra Bohačíka s Křížem se Češi přiblížili na dostřel (40:43).

Další čtyři trestné hody v této pasáži ale neproměnili a Lisboa zařídil před závěrečnou čtvrtinou pětibodový náskok týmu kouče Mária Gomese.

Po další české ztrátě navíc zakončil únik Vlad Voytso. Ocampovu výběru dala naději trojka Martina Peterky. Jenže na druhé straně se prosadili Queta a Diogo Ventura a po další Peterkově trefě z dálky uklidnil Portugalce znovu pivot Bostonu.

Českému týmu se nedařilo a soupeř, který se dostal na EuroBasket poprvé od roku 2011, si vítězství bez problémů pohlídal.

Další zápas čeká svěřence španělského trenéra Diega Ocampa v pátek od 13:45 SELČ proti Turecku.

Mistrovství Evropy basketbalistů:

Skupina A (Riga):

Česko - Portugalsko 50:62 (10:13, 29:32, 40:45)

Sestava a body Česka: Krejčí 10, Kříž 6, Zídek 3, J. Bohačík 1, Sehnal - Peterka 8, Hruban a Kyzlink po 7, Martin Svoboda 6, Křivánek 2, Bálint, Kejval. Nejvíce bodů Portugalska: Queta 23, Lisboa 15, Williams 10. Fauly: 17:21. Trestné hody: 19/12 - 8/4. Trojky: 6:6. Doskoky: 40:45.

 
