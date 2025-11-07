Lední hokej

Rudá legenda v troskách, liga zahlcená průměrem. Zhoršujeme se, ozývá se z Ruska

před 2 hodinami
Zanedlouho to budou čtyři roky, co se ruský hokej naposledy zúčastnil velké mezinárodní akce. Rusové pak dlouho popírali, že by se izolace národního týmu a odliv hvězdných cizinců z domácí ligy měly podepsat na celkovém poklesu úrovně jejich hokeje. Teď ovšem s takovým vyjádřením přišel bývalý trenér sborné.
Poslední velký hokejový turnaj odehráli Rusové na olympiádě v Pekingu.
Poslední velký hokejový turnaj odehráli Rusové na olympiádě v Pekingu. | Foto: ČTK / AP / Petr David Josek

"CSKA Moskva, můj rodný klub a legenda našeho hokeje, je v troskách. Z nebezpečného Petrohradu se stal fádní provinční tým a Dynamo Moskva je klub nejvíce závislý na cizincích," rozčílil se Vladimir Pljuščev v rozhovoru pro web russia-hockey.ru.

Někdejšímu trenérovi ruské reprezentace se nelíbí, že tradiční značky jsou v Kontinentální hokejové lize utopené na spodních pozicích.

Armádní CSKA, kdysi neotřesitelný vládce na ruské scéně, vypadl v posledních dvou sezonách hned v prvním kole play off. Petrohrad, tradičně ambiciózní tým, hrál finále KHL naposled před osmi lety.

Aktuálně se oba plácají na hraně postupu do vyřazovacích bojů.

S tvrzením, že nástup jiných klubů na čelní pozice svědčí o větší vyrovnanosti a konkurenceschopnosti ligy, Pljuščev nesouhlasí.

"To je ta nejabsurdnější mylná představa," řekl muž, který vedl Rusy na mistrovství světa 2003 a také na mnoha mládežnických šampionátech.

"Přední celky zmizely a KHL je teď zahlcena průměrnými týmy. Je to největší problém našeho hokeje. V důsledku toho se pořád zhoršuje naše celková úroveň a poznáme to, až se IIHF (Mezinárodní hokejová federace, pozn. red.) probudí a vrátí nás na mezinárodní scénu," dodal Pljuščev.

Sborná odehrála poslední velký turnaj na olympiádě 2022 v Pekingu. Krátce poté rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin dodnes trvající válku na Ukrajině a mezinárodní hokej Rusy vyobcoval.

Reprezentaci tak zbyla jen občasná vystoupení proti spřátelenému Bělorusku či Kazachstánu, tedy soupeřům, kteří byli svou úrovní vždy daleko za Rusy.

Jenže v poslední době už Rusové tak suverénní nejsou, což poznali třeba letos na jaře při potupné sérii tří porážek od Bělorusů.

Hvězdám KHL po třicítce, jimiž jsou třeba Jevgenij Kuzněcov, Nikita Gusev nebo Sergej Plotnikov, jako by docházel dech a jejich nástupce v potřebné kvalitě hledá Pljuščev marně.

"Všechno to splývá do průměru a třeba v Západní konferenci KHL, se všemi našimi hlavními akademiemi, nevidíme ani jednu mladou hvězdu," hořekoval někdejší trenér Kazaně či Čerepovce.

Jeho hodnocení působí ve světle hlasů, které se z Ruska jinak tradičně ozývají, až překvapivě střízlivě.

Vždyť třeba současný kouč národního týmu Roman Rotenberg vloni po vítězném Channel One Cupu, kde Rusové porazili Bělorusko, Kazachstán a výběr hvězd KHL, hlásal, že je sborná připravena vrátit se mezi obvyklé velikány mezinárodního hokeje třeba hned.

"Můžete si zapsat moje slova. Až se vrátíme, a to v jakémkoliv složení, a postaví proti nám hráče z NHL, my je porazíme. Vyhrajeme i bez NHL," vykřikoval Rotenberg o několik měsíců později.

Leccos o kvalitě hráčů domácí soutěže naznačila i letní exhibice proti výběru ruských hokejistů z NHL. Tým z KHL prohrál 3:15 a byť nešlo o ostré utkání, Pljuščev se už tehdy ozval s kritikou.

V nejbližších měsících však téma návratu Rusů na velké hokejové turnaje stejně není na stole. Jak únorová olympiáda v Miláně, tak květnové MS ve Švýcarsku budou bez nich.

 
