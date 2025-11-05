Lední hokej

Ještě těžkopádnější než dřív, říkají i v Rusku. Ovečkin tápe, udivuje bizarním číslem

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 1 hodinou
Jako by všechnu zbývající energii vyplácal při heroickém a nakonec úspěšném překonávání rekordu Waynea Gretzkého. V aktuální sezoně hokejové NHL už před ním v historické tabulce střelců nikdo nestojí. A Alexandr Ovečkin se trápí.
NHL: Washington Capitals at Dallas Stars
NHL: Washington Capitals at Dallas Stars
Alexandr Ovečkin
Radost Alexandra Ovečkina z překonání rekordu Waynea Gretzkého
Wayne Gretzky a Alexandr Ovečkin Zobrazit 8 fotografií

Ruskému kanonýrovi je už 40 let. Trenér Washingtonu Spencer Carbery ho proto - jak to u starších hvězd bývá - využívá specificky. 

Při hře pět na pět má Ovečkin icetime jen 12:46, o tři minuty nižší oproti kariérnímu průměru. V přesilovce je to ale 5:19, nejvíc v celé lize.

Celkově tak věhlasný veterán v průměru hraje slušných 18 minut za zápas. Vytěžovanější jsou z útočníků Capitals jen Tom Wilson a Alexej Protas. 

Problém je v tom, že zatímco oni důvěru splácejí, Ovečkin tápe. Při sledování zápasů Washingtonu si toho nejde nevšimnout, potvrzují to i statistiky.

"Jo, trochu se trápím," uznal na začátku týdne sám hráč. "Někdy je to ale tak, že nemůžete dát gól pět nebo šest zápasů, a pak vám to tam padne desetkrát v řadě."

Kontrast oproti minulé sezoně, v níž překonal Gretzkého střelecký rekord, bije do očí.

Tehdy Ovečkin v prvních 12 duelech posbíral 16 bodů (8+8). Teď jich má po tuctu startů sedm, z toho jen dva góly. S celkovými 899 brankami ze základní části tak stále čeká na zakulacení svého účtu.

Očividně má vychýlenou mušku. Vyslal sice slušných 82 střel, ale mezi tyče mířilo jen 27 z nich, tedy třetina. Zbytek šel buď vedle, nebo do bránícího hráče. Prošedivělý bohatýr je zvyklý na podstatně vyšší úspěšnost, zhruba poloviční. 

S 27 započítanými ranami je na průměru 2,25 střely na zápas. Pro srovnání - dosud nejhůř na tom byl v předminulém ročníku s průměrem 3,44. 

A pak je tu další problém: Obě branky vsítil Ovečkin střelou hned po vyhraném vhazování při plném počtu hráčů na ledě. Nikoliv v přesilovce, kde tráví tak ohromné množství času.

"Celkově vzato, proti jeho výkonům při hře pět na pět nic nemám. Přesilovka ale představuje problém," prohlásil kouč Carbery.

"Myslím, že na něj dopadá, že se nám v početní výhodě nedaří celkově jako skupině. Když nedostává příležitosti, co se týče času v útočné třetině, střel, gólovek a tak dále, není to dobré," dodal.

I když je Ovečkinovi už 40 let, čeká se od něj víc než to, co v této sezoně zatím předvedl.
I když je Ovečkinovi už 40 let, čeká se od něj víc než to, co v této sezoně zatím předvedl. | Foto: Reuters

Ovečkinovu krizi rozebírají také v Rusku. Podle webu Championat "Alex nevypadal jako dřív" už v minulém ročníku. Prý mu ale mimo jiné pomohli trenéři, kteří vhodnou taktikou zakrývali jeho slabiny a umožnili mu zářit.

"Vstřelil tak 44 gólů (v pouhých 65 zápasech - pozn. red.) a stal se nejlepším kanonýrem v historii NHL, přestože v herních parametrech neexceloval, působil pomalu a často prohrával souboje o puk," upozornil autor analýzy Vladimir Lajevskij.

A připojil: "V této sezoně působí Alexandr ještě těžkopádněji, pasivněji a pomaleji."

Buly v obranném pásmu? Co to je?

Ovečkinovi uškodilo, že kvůli zranění v dolní části těla zmeškal značnou část přípravného kempu. Stále mu dělá problém sladit se na ledě s ostatními, být ve správný čas na správném místě.

Trenéři však kapitánovi týmu pomáhají, jak se dá. Vyplývá z toho i jedna bizarní statistika.

Podle webu Natural Stat Trick Ovečkin ve stávající základní části 72krát začínal střídání při buly Capitals v útočném pásmu. V tom středním startoval 35krát. Ale v obranném? Ani jednou. 

Je pravda, že útočné hvězdy zahajují střídání ve vlastní třetině mnohem méně než defenzivní specialisté. Třeba David Pastrňák to ale podstoupil 23krát. Nula je raritou. Takovou, že z pravidelně nastupujících hokejistů se na ní drží jen a pouze Ovečkin.

Má tak nebývalé pohodlí, aby dělal, co mu jde nejlépe - střílel góly.

Zatím v tom tápe, ale dvěma brankami z tuctu zápasů započal už předminulou sezonu. A postupně se rozjel tak, že s 31 trefami ovládl týmovou tabulku střelců. Jak je ostatně jeho zvykem.

Související

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Radost Alexandra Ovečkina z překonání rekordu Waynea Gretzkého
 
Mohlo by vás zajímat

Zacha dal gól, Pastrňák asistoval a Boston má další výhru. Dostál vychytal šampiony

Zacha dal gól, Pastrňák asistoval a Boston má další výhru. Dostál vychytal šampiony
1:22

Český brankář přihrál v prodloužení na vítězný gól. Kluci si křikli, smál se Vejmelka

Český brankář přihrál v prodloužení na vítězný gól. Kluci si křikli, smál se Vejmelka
1:07

Od "hobíků" mezi mistry světa. Obří šok, ale blbosti budu zkoušet dál, hlásí Pospíšil

Od "hobíků" mezi mistry světa. Obří šok, ale blbosti budu zkoušet dál, hlásí Pospíšil

Neskutečné návyky, zírají v zámoří. Český talent dává lekce, připomíná hvězdu NHL

Neskutečné návyky, zírají v zámoří. Český talent dává lekce, připomíná hvězdu NHL
hokej sport Obsah NHL Washington Capitals Alexandr Ovečkin

Právě se děje

před 1 minutou
Elektromobilita

Opravdu to funguje? Zkusili jsme dobít auto autem, výsledek nás trochu zaskočil

Opravdu to funguje? Zkusili jsme dobít auto autem, výsledek nás trochu zaskočil
Prohlédnout si 9 fotografií
Koncovka pro poskytnutí energie z baterie se vejde k výbavě pod podlahu v kufru. Renault si za ni účtuje pět tisíc korun.
S koncovkou se dobíjecí port elektromobilu promění v domácí 230voltovou zásuvku.
před 22 minutami
Absolutní rekord. Zelenskyj vyznamenal vojáky za neuvěřitelný výkon
Zahraničí

Absolutní rekord. Zelenskyj vyznamenal vojáky za neuvěřitelný výkon

Oleksandr Tišajev a Oleksandr Aliksijenko bránili bez střídání stěží představitelných 165 dní svou pozici na záporožské frontě u města Orichiv.
před 25 minutami
Hrůzyplné video. Letadlo se proměnilo v ohnivou kouli, selhal jeden z motorů?
1:07
Zahraničí

Hrůzyplné video. Letadlo se proměnilo v ohnivou kouli, selhal jeden z motorů?

Guvernér státu Kentucky prohlásil, že počet obětí pravděpodobně bude růst. Zatím je hlášeno sedm obětí a 11 zraněných.
Aktualizováno před 1 hodinou
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan
Domácí

ŽIVĚ
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Soutok, který vadí Macinkovi. Ústavní soud posvětil vznik CHKO
Domácí

Soutok, který vadí Macinkovi. Ústavní soud posvětil vznik CHKO

stavní soud zamítl návrh 35 poslanců ANO na zrušení vládního nařízení, na jehož základě CHKO Soutok letos vznikla.
před 1 hodinou
Ukřižovaný Trump ve vězeňském. "Je to děsivě realistické," říká majitel galerie
Výtvarné umění

Ukřižovaný Trump ve vězeňském. "Je to děsivě realistické," říká majitel galerie

Ve švýcarské Basileji je k vidění socha amerického prezidenta Donalda Trumpa připoutaného ke kříži. Dílo nese název Světec nebo hříšník.
před 1 hodinou
Ústavní soud zamítl stížnost klimatického spolku. Tomu vadí nečinnost ministerstev
Domácí

Ústavní soud zamítl stížnost klimatického spolku. Tomu vadí nečinnost ministerstev

Ústavní soud zamítl stížnost spolku Klimatická žaloba. Spolek poukazuje na pasivitu Česka při snižování emisí skleníkových plynů.
Další zprávy