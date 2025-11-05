Ještě těžkopádnější než dřív, říkají i v Rusku. Ovečkin tápe, udivuje bizarním číslem

Ruskému kanonýrovi je už 40 let. Trenér Washingtonu Spencer Carbery ho proto - jak to u starších hvězd bývá - využívá specificky.
Při hře pět na pět má Ovečkin icetime jen 12:46, o tři minuty nižší oproti kariérnímu průměru. V přesilovce je to ale 5:19, nejvíc v celé lize.
Celkově tak věhlasný veterán v průměru hraje slušných 18 minut za zápas. Vytěžovanější jsou z útočníků Capitals jen Tom Wilson a Alexej Protas.
Problém je v tom, že zatímco oni důvěru splácejí, Ovečkin tápe. Při sledování zápasů Washingtonu si toho nejde nevšimnout, potvrzují to i statistiky.
"Jo, trochu se trápím," uznal na začátku týdne sám hráč. "Někdy je to ale tak, že nemůžete dát gól pět nebo šest zápasů, a pak vám to tam padne desetkrát v řadě."
Kontrast oproti minulé sezoně, v níž překonal Gretzkého střelecký rekord, bije do očí.
Tehdy Ovečkin v prvních 12 duelech posbíral 16 bodů (8+8). Teď jich má po tuctu startů sedm, z toho jen dva góly. S celkovými 899 brankami ze základní části tak stále čeká na zakulacení svého účtu.
Očividně má vychýlenou mušku. Vyslal sice slušných 82 střel, ale mezi tyče mířilo jen 27 z nich, tedy třetina. Zbytek šel buď vedle, nebo do bránícího hráče. Prošedivělý bohatýr je zvyklý na podstatně vyšší úspěšnost, zhruba poloviční.
S 27 započítanými ranami je na průměru 2,25 střely na zápas. Pro srovnání - dosud nejhůř na tom byl v předminulém ročníku s průměrem 3,44.
A pak je tu další problém: Obě branky vsítil Ovečkin střelou hned po vyhraném vhazování při plném počtu hráčů na ledě. Nikoliv v přesilovce, kde tráví tak ohromné množství času.
"Celkově vzato, proti jeho výkonům při hře pět na pět nic nemám. Přesilovka ale představuje problém," prohlásil kouč Carbery.
"Myslím, že na něj dopadá, že se nám v početní výhodě nedaří celkově jako skupině. Když nedostává příležitosti, co se týče času v útočné třetině, střel, gólovek a tak dále, není to dobré," dodal.
Ovečkinovu krizi rozebírají také v Rusku. Podle webu Championat "Alex nevypadal jako dřív" už v minulém ročníku. Prý mu ale mimo jiné pomohli trenéři, kteří vhodnou taktikou zakrývali jeho slabiny a umožnili mu zářit.
"Vstřelil tak 44 gólů (v pouhých 65 zápasech - pozn. red.) a stal se nejlepším kanonýrem v historii NHL, přestože v herních parametrech neexceloval, působil pomalu a často prohrával souboje o puk," upozornil autor analýzy Vladimir Lajevskij.
A připojil: "V této sezoně působí Alexandr ještě těžkopádněji, pasivněji a pomaleji."
Buly v obranném pásmu? Co to je?
Ovečkinovi uškodilo, že kvůli zranění v dolní části těla zmeškal značnou část přípravného kempu. Stále mu dělá problém sladit se na ledě s ostatními, být ve správný čas na správném místě.
Trenéři však kapitánovi týmu pomáhají, jak se dá. Vyplývá z toho i jedna bizarní statistika.
Podle webu Natural Stat Trick Ovečkin ve stávající základní části 72krát začínal střídání při buly Capitals v útočném pásmu. V tom středním startoval 35krát. Ale v obranném? Ani jednou.
Je pravda, že útočné hvězdy zahajují střídání ve vlastní třetině mnohem méně než defenzivní specialisté. Třeba David Pastrňák to ale podstoupil 23krát. Nula je raritou. Takovou, že z pravidelně nastupujících hokejistů se na ní drží jen a pouze Ovečkin.
Má tak nebývalé pohodlí, aby dělal, co mu jde nejlépe - střílel góly.
Zatím v tom tápe, ale dvěma brankami z tuctu zápasů započal už předminulou sezonu. A postupně se rozjel tak, že s 31 trefami ovládl týmovou tabulku střelců. Jak je ostatně jeho zvykem.