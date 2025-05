"Co se to děje?" Sborná kouše nevídanou potupu. Po slovech o skolení Kanady

Ruská hokejová reprezentace utrpěla největší ránu od vyřazení z mezinárodních akcí. Na pětizápasovém turné si navzdory silným prohlášením svého trenéra opakovaně nevěděla rady s Běloruskem.

Rusko stejně jako Bělorusko chybí na mistrovství světa počtvrté v řadě a zákaz mu platí i pro to příští ve Švýcarsku.

Důvodem je ruská válka na Ukrajině, spuštěná v únoru 2022. Hokejová federace IIHF na invazi reagovala vyškrtnutím Ruska a spojeneckého Běloruska ze všech svých soutěží, oficiálně z bezpečnostních důvodů.

To ale neznamená, že ruská sborná ukončila činnost. Mezinárodní zápasy hraje dál, jen v omezeném měřítku. Na tradičním Poháru Prvního kanálu či nově vytvořených akcích se poměřuje s hrstkou týmů, nejčastěji s Kazachstánem, mimochodem soupeřem Čechů ve skupině aktuálního šampionátu, a Běloruskem.

Sborná v těchto soubojích ne vždycky vyhrává, ale většinou ano, často s přehledem.

Proto je tak překvapivé, co přineslo květnové turné před letošním MS.

Rusové nejprve porazili Kazachstán 4:1 na jeho ledě v Astaně a pak sehráli čtyři duely s Běloruskem - první v Astaně, další dva v ruském Toljatti a poslední v běloruském Minsku.

Postupně padli 2:4, 7:8 v prodloužení a 1:3. Překvapivou sérii porážek utnuli až závěrečným vítězstvím 3:1.

Facku od Běloruska schytali už dřív, třeba na Poháru Prvního kanálu 2022, kde před moskevským publikem prohráli v nájezdech a uniklo jim celkové vítězství. Že ale outsiderovi podlehnou třikrát v řadě, to zřejmě nikdo nečekal.

"Co se to děje?" ptal se v průběhu drásavé šňůry ruský web Championat, který zároveň upozornil, že v ruském výběru nastoupili přední hráči Kontinentální ligy.

Zaskočila hlavně porážka s rekordními osmi inkasovanými brankami. Na takový nášup nejsou Rusové zvyklí. V tomto století ho zažili jen ve čtvrtfinále MS 2013 od Spojených států (3:8) a v přátelském klání z roku 2019 od Švýcarska (2:8).

Sborná stejně jako v uplynulých letech vytáhla na Bělorusy s výběrem do 25 let, aby otrkala své mladé hokejisty. Hráli ovšem i veteráni, třeba 34letý Sergej Plotnikov, účastník pěti světových šampionátů a jedné olympiády.

Někteří brali tři porážky vesměs mladého kádru smířlivě, i proto, že Bělorusko jde v posledních letech výkonnostně nahoru, jak dokládá zvyšující se počet hráčů v draftu zámořské NHL.

Shovívavost však přehlušily silně kritické reakce, třeba od bývalého kouče sborné Vladimira Krikunova. "Musíme vyvodit závěry. Hráči, kteří jsou teď v národním týmu, tam nemají co dělat. A nejde o trenéra. V tomhle případě měli zvítězit i bez něj, ne prohrát třikrát v řadě," řekl stanici Matč TV.

Ruskou pětadvacítku vede Roman Rotenberg, trenér bohatého Petrohradu a syn vlivného oligarchy Borise Rotenberga.

Do chodu sborné se Rotenberg mladší zapojuje dlouhé roky. Třeba k olympijskému zlatu z Pchjongčchangu 2018 přispěl jako viceprezident hokejových operací, později dělal generálního manažera. Mezi ruskými fanoušky ale příliš oblíbený není.

Kritici mu teď připomínají, že se krátce před mizérií proti Bělorusku dušoval, že po návratu sborné na mezinárodní scénu porazí díky "úplně jinému hokeji" i Kanadu nebo USA.

"Můžete si zapsat moje slova. Až se vrátíme, a to v jakémkoliv složení, a postaví proti nám hráče z NHL, my je porazíme. Vyhrajeme i bez NHL. Na to se teď připravujeme," ohlásil Rotenberg.