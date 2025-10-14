"Jestli se to stane ještě jednou, jsem vyřízený." Jak Hertl prosil v NHL o výměnu

Lední hokej

Trejd Tomáše Hertla do Vegas před rokem a půl na chvíli omráčil hokejovou NHL. Majitel San Jose Sharks Hasso Plattner nyní popsal zákulisí Čechova odchodu.
Když San Jose postoupilo v roce 2019 do konferenčního finále, kde podlehlo pozdějším vítězům Stanley Cupu ze St. Louis, byla to labutí píseň dlouhé roky obávaného klubu.  

Hned v létě odešel coby volný hráč kapitán týmu Joe Pavelski a v dalších sezonách následovaly kvůli sérii nepostupů do play off další hvězdy - Joe Thornton, Brent Burns, Timo Meier, Erik Karlsson.

Nakonec došlo i na Hertla, který při uzávěrce přestupů v březnu 2024 zamířil do Vegas.

Bylo to překvapivé, protože první či druzí centři s dlouhodobou smlouvou nebývají před vrcholem ročníku k mání. Když už se trejdují, tak v létě.

Hertl však odejít chtěl. Se San Jose byl sice domluvený na spolupráci až do roku 2030, ale smlouvu v březnu 2022 podepsal ještě s generálním manažerem Dougem Wilsonem, který věřil, že kolem centrů Hertla a Logana Couturea se dá znovuvybudovat konkurenceschopné mužstvo.

Hned v dubnu stejného roku ale dostal padáka. A o pár měsíců později - po prozatímní vládě Joea Willa - přišel nový manažer Mike Grier s úkolem zahájit kompletní přestavbu.

Postupně vyměnil Burnse, Meiera nebo Karlssona. Možná by došlo i na Couturea, ale tomu mezitím pohřbily kariéru zdravotní problémy.

Výrazné oslabení ve prospěch relativně vzdálené budoucnosti vedlo k ještě větší mizérii. Hertlovi, poslední velké hvězdě na soupisce, bylo jasné, že sen o Stanley Cupu už mu San Jose téměř jistě nesplní. A tak prosil o výměnu.

Jak to tehdy vypadalo, přiblížil na startu aktuální sezony vlastník Sharks, spoluzakladatel softwarové firmy SAP Hasso Plattner.

"Tomáš za mnou přišel a řekl: 'Hasso, nechte mě prosím jít. Hrál jsem za San Jose deset let. Udělal jsem všechno, co bylo v mých silách. Třikrát jsem si zranil koleno. Jestli se to stane ještě jednou, jsem vyřízený. Už před sebou nemám tolik let. Nechte mě jít do týmu, kde mám šanci vyhrát ten zatracený pohár.' A já mu odpověděl, že ho pustíme," citoval Plattnera deník The Mercury News.    

Hertl se do San Jose dostal jako sedmnáctka draftu 2012. Nakonec tam strávil téměř jedenáct let.
Hertl se do San Jose dostal jako sedmnáctka draftu 2012. Nakonec tam strávil téměř jedenáct let. | Foto: Reuters

Svého rozhodnutí však německý podnikatel lituje. "Protože jsem měl Tomáše opravdu rád. Vždycky jsme spolu vtipkovali, rozuměli si. Pořád byl vysmátý. Prostě fajn chlápek," líčil Plattner.

On sám chtěl podle svých slov začít s přestavbou týmu už v roce 2020, kdy San Jose obhajovalo konferenční finále, ale ani nepostoupilo do play off. Management v čele s Wilsonem měl ale jiný názor.

Pomyslné kladivo tak vzal do ruky až nový generální manažer Grier o dva roky později.

Jedenatřicetiletý Hertl na svůj první Stanley Cup zatím stále čeká. Vegas nicméně zůstává mezi hlavními favority.

Pro českého centra je důležité i to, že mu momentálně slouží zdraví. Ještě před výměnou si nechal vyčistit chrupavku v již dříve operovaném levém koleni, aby se zbavil bolesti, a od té doby vážné problémy nemá. Ani s pravým kolenem, které doktoři také několikrát operovali. 

