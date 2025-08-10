Češi jako parádní investice. Boston trefil Pastrňáka, nejvíc se ale vyplatí jiný Čech

Lední hokej

Pod platovým stropem zabírá závratných 11,25 milionu amerických dolarů. Hraje ale tak dobře, že se Bostonu pořád ohromně vyplatí. Ze všech českých hokejistů v zámořské NHL je pak David Pastrňák (téměř) nejlepší investicí, jak ukazuje unikátní model.
NHL: Toronto Maple Leafs at Boston Bruins hokej David Pastrńák gól radost
David Pastrňák
David Pastrňák z Bostonu v utkání NHL
NHL Boston Pastrňák
David Pastrňák v dresu Bostonu Zobrazit 7 fotografií

Podepsat co nejlepší hráče za co nejnižší cenu. To je v současné NHL, které vládnou platové stropy, při honbě za Stanley Cupem nejdůležitější.

Generální manažer, který při domlouvání smluv několikrát výrazně přestřelí, odsoudí své mužstvo k neúspěchu. Ti se šťastnou rukou si naopak často užívají dlouhý pochod vyřazovacími boji.

Jak si kdo vede konkrétně, prozkoumal nedávno online deník The Athletic. Na základě pokročilých statistik vypočítal tržní hodnotu většiny hráčů ve zbytku jejich kontraktu. Pak ji porovnal s podepsanými smlouvami a seřadil kluby od nejlepšího po nejhorší dle efektivity při rozdávání peněz.

Analýza vynechala hráče s nováčkovskou smlouvou nebo ty na listině dlouhodobě zraněných. I tak jde o bohatý seznam, Čechů je v něm napříč všemi týmy 19.

Nejvýhodnější pro své kluby jsou prý Pastrňák a brankář Lukáš Dostál, jejichž kontrakty dostaly relativně málo se vyskytující známku A.

Absolutní českou jedničkou je 25letý Dostál, jenž nedávno prodloužil s Anaheimem smlouvu o pět let s roční gáží v průměru 6,5 milionu dolarů.

Statistický model ho vidí jako 10milionového gólmana. To za celou dobu kontraktu dělá rozdíl 17,5 milionu. Pravděpodobnost, že se Čech za současných podmínek vyplatí, je 86,4 procenta.

U Pastrňáka, který má před sebou ještě šest let smlouvy, jsou tato čísla o něco málo nižší - 17,1 milionu a 82,3 procenta. 

Devětadvacetiletý střelec zabírá pod platovým stropem 11,25 milionu, zatímco model mu přisuzuje hodnotu 14,1 milionu, jednu z nejvyšších v soutěži.

Ostatně jde o absolutní špičku mezi ligovými křídelníky. Podle aktuálního mínění stanice NHL Network je Pastrňák dvojkou za Nikitou Kučerovem. 

Jiné smlouvy Bostonu ale takovou výhrou nejsou, proto Bruins trčí v žebříčku až na 25. místě. Jinými slovy, jen sedm klubů si při rozhazování peněz vedlo hůř.

Žádná smlouva Bruins se momentálně nejeví tak pozitivně jako ta s Pastrňákem.
Žádná smlouva Bruins se momentálně nejeví tak pozitivně jako ta s Pastrňákem. | Foto: Reuters

"S tak dobrou smlouvou, jako je ta Pastrňákova, by mělo být těžké skončit tak nízko. Bruins z toho ale v posledních dvou sezonách zřejmě udělali své poslání," rýpl si do práce generálního manažera klubu Dona Sweeneyho autor analýzy Dom Luszczyszyn.

Kontrakty hned šesti bostonských hráčů dostaly známku C- a horší, třeba domnělý elitní centr Elias Lindholm vyfasoval déčko, z něhož lze spadnout už jen o stupínek na D-.

To Pastrňákův krajan v hlavním týmu Pavel Zacha platový strop Bruins netíží, jak značí solidní béčko.

Smlouvy zbylých Čechů v NHL se rozprostřely mezi známky B+ (Karel Vejmelka), B (Martin Nečas, Jakub Dobeš), B- (Tomáš Hertl, Adam Klapka), C+ (Tomáš Nosek, Vítek Vaněček, Filip Chytil, Filip Hronek, Radko Gudas, David Rittich), C (Radek Faksa), C- (David Kämpf, Dan Vladař, Petr Mrázek) a D (Ondřej Palát).

