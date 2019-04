Vzájemné zápasy v play off

Český hokej v play off pamatuje pouze jedinou vzájemnou sérii. Odehrála se v roce 2007 a minimálně postavení Třince bylo v této sezóně naprosto odlišné od toho současného, kdy se pravidelně vyskytuje na předních příčkách tabulky. Oceláři vstupovali do série jakožto jasný outsider, a to i vzhledem k faktu, že se do vyřazovacích bojů probojovali až na poslední chvíli díky vítězství v prodloužení se Spartou.

Oproti předpokladům se ale nakonec jednalo o velmi vyrovnanou sérii. Liberec začínal čtvrtfinále díky lepší pozici po základní části v domácím prostředí a obě tato utkání dospěla až do prodloužení. V prvním sice byli úspěšnější Bílí Tygři, to druhé ale rozhodli Oceláři. Podobný scénář se upekl také v Třinci. Liberec první utkání pod Javorovým zvládl, aby další den prohrál poměrem 1:4. Série se tak stěhovala opět pod Ještěd, a právě páté utkání bylo zřejmě tím zlomovým. Necelé 2 minuty před koncem dali Oceláři vedoucí branku, na níž však Tygři odpověděli. Liberec pak zvládl třetí prodloužení série lépe a získal zápasový mečbol. Oceláři sice v šestém utkání série utekli hrobníkovi z lopaty a uspěli v něm, nicméně sedmé utkání si Liberec na domácím ledě pohlídal a po obrovském boji postoupil do semifinále.

Zajímavostí je, že tuto sérii pamatuje jediný hráč, který naskočí i do této série, a to Jiří Polanský.