Třinec nemohl tempo udržet, mínil Laco, jenž soupeře vynuloval osmatřiceti zákroky

Chomutov se veze na vítězné vlně z předkola a zvítězil také v prvním čtvrtfinále v Třinci. Oceláři zasypali brankáře Jána Laca sedmnácti střelami už v první třetině, ale jediný gól padl do jejich branky. Ve druhé dvacetiminutovce přidali Piráti druhou branku, nadále pilně bránili a dosáhli prvního čtvrtfinálového vítězství v historii klubu. "Bylo důležité, že jsme ustáli první třetinu. Třinec postavil taktiku na aktivním nástupu, ale potom už se to vyrovnalo," tvrdil po zápase Ján Laco, jenž přispěl k výhře Pirátů osmatřiceti zákroky a vychytal první čisté konto v letošním play off.

Jak těžké bylo první utkání v Třinci? Předvedl jste osmatřicet zákroků…

Bylo to samozřejmě velmi těžké utkání. Mně osobně se povedlo, ale pomohli mi obránci a celkově jsme hráli jako mužstvo velmi dobře. Teď musíme dobře zregenerovat a připravit se na druhý zápas. Je to důležitý krok.

Oceláři vyslali celkově přes sedmdesát střel. To je obrovské číslo…

Třinec má obrovskou kvalitu v útoku a celkově jsou jeho hráči opravdu silní. Nějaká ta únava po dnešním zápase bude, ale vítězství nám dodá potřebnou sílu. Jdeme dál.

Co říkáte na nástup Třince? V první třetině jsem byli skoro pořád pod tlakem…

Samozřejmě to nebylo příjemné. Třinec hrál první zápas doma a důrazně se tlačil do branky. Měli po přestávce a byli odpočatí. Bylo velmi důležité, že jsme první třetinu ustáli.

Ze šesti prvních střel jste dali dvě branky. Jak jste spokojen s takovou produktivitou?

Tak to někdy bývá, to je prostě hokej. Někdy má mužstvo více ze hry, ale prohrává dva nula. Jsem rád, že teď to bylo na naší straně.

Nebyla příčinou vašeho výkonu v první části také únava po těžkém předkole?

Nevím, těžko říct. Možná Třinec postavil taktiku na tom, že na nás vletí v první třetině. My jsme se snažili to ustát a vyhazovat puky do středního pásma. Potom se to myslím už srovnalo.

Do druhé třetiny už jste nastoupili aktivněji. Říkali jste si to v šatně?

Ne, ani ne. Ale takový hokej, který hrál Třinec v první třetině, se nedá vydržet šedesát minut. Také proto se potom hra vyrovnala.

Bylo vaším cílem před odjezdem do Třince jedno vítězství, anebo jste si věřili na dvě výhry?

Těžko říct. Jsme rádi, že jsme to dnes zvládli. Odpočineme si a zítra máme další zápas. Teď jsou nějaké kalkulace naprosto zbytečné.

Nástup do čtvrtfinálové série je z vaší strany hodně odlišný od vstupu do předkola. Připravili jste se lépe po taktické stránce?

Mladá Boleslav nás zaskočila. Chtěli jsme hrát trochu jinak, protože oni nás v prvních zápasech přehrávali a vůbec nám nefungovalo střední pásmo. Snažili jsme se něco změnit a dnes to zafungovalo.

Jak těžké pro vás bylo vypořádat se s těmi špatnými zápasy psychicky?

Ty zápasy jsou v play off každý jiný. My jsme věděli, že máme svou sílu. Věděli jsme, že prohry s Boleslaví nebyly dány tím, že bychom byli slabší. Jim tam spadlo všechno. Snažíme se připravit na každý další zápas tak, abychom byli pořád lepší.

Potvrdilo se, že týmy z předkola bývají rozehranější a mívají výhodu?

To nedokážu porovnat, museli byste se zeptat v kabině vedle. Možná je to lehká výhoda do prvních zápasů, že už jsme v tempu. Lehká výhoda to být může.

Ve středu jste se soustředili hlavně na hru dozadu. Bude obrázek dalších zápasů podobný?

Musíme se soustředit sami na sebe a dále hrát naši hru. Každý zápas musíme být trpěliví a snažit se hrát na nula nula.

V Třinci jste vyhráli vůbec poprvé v historii play off Chomutova. Měli jste tu bilanci před zápase trochu v hlavách?

Vůbec ne. Je to play off, vrchol soutěže. Tyto věci jsou úplně bokem. Teď o něco hrajeme a snažíme si to do určité míry užívat. Tyto statistické věci nás neberou.

autor: Ondřej Zoubek | před 1 hodinou