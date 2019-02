Další aplaus. Hokejovou Spartu nečekaně táhne junior, září vedle syna exhvězdy NHL

před 12 hodinami

Hokejová Sparta našla před reprezentační pauzou nečekaného hrdinu. Lukáše Rouska. Mrštný junior nastřádal v posledních pěti zápasech extraligy šest bodů (3+3), čímž předčil všechny parťáky. "Odvádí skvělou práci," září kouč Uwe Krupp.

Proti rozjeté Plzni probudil Rousek své mužstvo z klinické smrti. V rámci akce Sparta vzdává hold, na níž v neděli přišlo do O2 areny přes patnáct a půl tisíce lidí, prohrávali Pražané už 1:4. Málokdo pochyboval, že Západočeši, kteří poslední dobou klopýtají jen sporadicky, si vedení pohlídají.

Mezi 35. a 37. minutou však dvakrát udeřil 19letý štírek. Nejdřív při úniku vytáhl parádní blafák a pak zakončil pohlednou kombinaci. Téměř vyprodaný stadion vzplanul radostí. Ve třetím dějství dokonala Sparta vyrovnání. I když pozdější nájezdy kvůli střelecké nemohoucnosti nezvládla, má alespoň bod.

"Bereme ho, protože polovinu zápasu jsme vůbec nehráli. Nešly nám nohy," poznamenal Rousek.

V minulých týdnech chytl parádní fazónu, v pátek fanoušci vyvolávali jeho jméno. Z posledních pěti duelů vydoloval statistiku 3+3, a to v prvních 18 kláních bodoval jen dvakrát.

Teď je mezi reprezentačními náhradníky na Švédské hry. "Vždycky je dobré, když vidíte, že dostávají šanci mladí kluci. A ještě hrají dobře a je o nich slyšet," pochválil protivníka plzeňský tahoun Jan Kovář. "Český hokej to potřebuje."

Rousek už delší dobu patří mezi perspektivní mladíky, v minulém ročníku odehrál za áčko Sparty 26 duelů, jenže příliš vidět nebyl. Po létě neohromil v kempu nového kouče Kruppa, a tak odešel "na farmu" do prvoligových Litoměřic.

"Dostal přičichnout, ale nebyl moc sebevědomý, nevěděl, co od nového trenéra čekat," vzpomíná Krupp. "Takže šel do Litoměřic, kde nabral sebedůvěru (sbíral bod na zápas, pozn. red.). Navíc zůstal hladový, protože nepronikl do reprezentace pro mistrovství dvacítek. Teď odvádí skvělou práci."

Odchovanec Letňan zapadl do mladé lajny s 21letým Kevinem Klímou a o rok starším Jiřím Smejkalem. "Všichni jsme mladí, takže mezi naše přednosti patří rychlost. Co nejvíc bruslíme a kombinujeme," říká Rousek.

Smejkal bodoval v posledních pěti kláních dvakrát (1+1), Klíma třikrát (0+3).

Právě Kevin Klíma, syn bývalého střelce NHL Petra Klímy, je dalším zajímavým dílkem fungující formace. Sezonu načal v zámoří, kde pendloval mezi farmami, načež posílil prvoligovou Kadaň. Brzy šel na zkoušku do Chomutova, ale s vládcem tamní střídačky Vladimírem Růžičkou se rozloučil za podivných okolností.

"Kevin měl být u nás na zkoušce do 7. ledna a byli jsme domluvení, že si před koncem zkoušky řekneme, jak to bude dál. Nenapadlo by mě, že nepřijde na první trénink po Novém roce," oznamoval Růžička Klímův odchod pro oficiální web Pirátů. "Nemá smysl přemlouvat někoho, kdo se bez jediného slova sbalí a odejde."

Klíma oponoval, že zkouška končila dřív a že chtěl zůstat, ale Piráti mu předložili smlouvu pozdě. Až když měl na stole i nabídku Sparty.

Zdá se, že si vybral dobře. Spojení Klíma - Rousek začíná mít mezi příznivci Pražanů zvuk.

