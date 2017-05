Hradec Králové ulovil Koukala, mistra světa a bývalého kapitána rivalů z Pardubic

před 1 hodinou

Čtyřiatřicetiletý Koukal, který jako kapitán dovedl Pardubice k titulům v letech 2010 a 2012 a má zlato i z roku 2005, se vrací do extraligy po pěti letech.

Hradec Králové - Hokejisty Hradce Králové posílil centr Petr Koukal, mistr světa z roku 2010 a bývalý pardubický kapitán. Dalšími novými tvářemi jsou obránce Filip Pavlík z Litvínova, zkušený slovenský reprezentant Dominik Graňák z Rögle a trio jeho krajanů - útočníci Lukáš Cingeľ ze Sparty a Tomáš Zigo se zadákem Mislavem Rosandičem, kteří hráli za Slovan Bratislava a závěr uplynulého ročníku strávili v kádru slovenského mistra Banské Bystrice.

"Špičkového centra jsme hledali prakticky poslední dvě sezony. V loňském roce jsme tuto mezeru zacelili Andrisem (Džerinšem) a letos jsme chtěli tuto pozici ještě více zkvalitnit," řekl klubovému serveru generální manažer Aleš Kmoníček.

"Sázíme na to, že Petr je výborný centr s obrovskými zkušenostmi, a pevně věřím, že bude i dalším lídrem do kabiny. I když byl o Petra velký zájem v extralize, vážím si toho, že svoje jméno spojí na další tři sezony s naším klubem," doplnil Kmoníček.

S lotyšským útočníkem Džerinšem se Mountfield dohodl na prodloužení kontraktu. "Jednání trvala delší dobu, ale všichni jsme rádi, že Andris zůstává. Skvěle zapadl do kabiny a dokázal, že je výborný centr. Pevně věřím, že se mu letos vyhnou zranění a jeho výkony budou ještě na vyšší úrovni," uvedl Kmoníček.

Na odchodu z Hradce Králové jsou naopak útočníci Rastislav Dej, Rudolf Červený, jenž by měl podle klubového serveru zamířit do KHL či do některé z evropských soutěží, nebo Tomáš Knotek. Jasno není u Kanaďana Alexandra Picarda. Z obrany nebudou pokračovat Američan Jake Newton a Stanislav Dietz, brankář Ondřej Kacetl odchází do Pardubic.

autor: ČTK | před 1 hodinou

