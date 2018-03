Pardubický útočník Beran dal dva góly, jeden dokonce bradou. Na první čtvrtfinálový bod to nestačilo

před 2 hodinami

Matěj Beran skóroval bradou a divil se, proč rozhodčí jeho druhou branku přezkoumávali. Tady na východě je možné všechno, glosoval.

Třinec - Pardubický útočník Matěj Beran otočil ve třetí třetině dvěma brankami v Třinci skóre z 0:1 na 2:1. Druhý gól dal navíc kuriózně bradou, kterou mu po zápase zdobilo několik stehů. Hosté ale vedení neudrželi a prohráli v úvodním čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy 2:3 po samostatných nájezdech.

"Když je to gól, nebolí to vůbec. Puk mi vletěl do brady a do branky. Je jedno, jak jsem to dal. Nejhorší je, že jsme nevyhráli, protože jsme na to měli. Navíc tohle je nejhorší možný způsob, jak můžete prohrát. Ale nedá se nic dělat, ve středu je nový zápas," uvedl pardubický útočník, který si ani nevšiml, že mu z brady po gólu teče krev na dres. Oznámili mu to až na střídačce.

Stejně tak byl zaskočený, že jeho gól bradou ještě prozkoumával videorozhodčí. "Byl jsem si naprosto jistý, že branka musí platit. Vůbec jsem nechápal, když mě šili, proč k němu jedou. Byl jsem si jistý, čím jsem to trefil. Tady na východě je možné všechno, ale uznali to," pokračoval Beran.

Pardubice v Třinci doplatily na vysoký počet vyloučení. Jeden z devíti trestů využil David Cienciala v 56. minutě k vyrovnání na 2:2. "Je to škoda, dělali jsme ale hodně zbytečných faulů, to byl náš problém. Třinec má dobré přesilovky, ale stalo se. Odehráli jsme výborný zápas, ale tohle nás všechny štve. Byli jsme blízko, abychom tady vyhráli. Kdybychom dostali 0:7, řeknete si, že nás přejeli. Ale oni jsou hratelní. Příště to snad skončí opačně," dodal.

Pardubice svedly vyrovnanou bitvu, soupeře dokonce přestřílely 38:32. Ale potřetí v sezoně prohrály s Třincem na nájezdy. "Víme, že mají šikovné hráče. Jenže je to loterie, máme taky schopné hráče. Věřím, že příště tady vyhrajeme. A že nájezdy umí jenom na nás? Tak to je pěkně blbá náhoda," uvedl.

Beran má i jasno, jak musejí hosté ve středu hrát, aby vyrovnali stav série. "Hlavně nebýt vylučovaní, to je základ. Když jsme byli v pěti, měli jsme hodně šancí. Musíme hrát důrazně. Byli jsme hodně důrazní, víme, že techničtí hráči tohle nemají rádi. Když jim tu hru znepříjemníme, plus pro nás. Ve hře pět na pět jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Věřím, že dostaneme taky nějakou přesilovku, máme tam na ně šikovné kluky," uzavřel.