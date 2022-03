V sezoně se kvůli němu Varaďa vztekal, teď Kacetl znovu září. Pokořil ho jen mantinel

Vloni byly jeho výkony zřejmě největším překvapením play off, letos na ně třinecký brankář Ondřej Kacetl plynule navazuje. Ve čtvrtfinále hokejové extraligy chytá proti Vítkovicím s úspěšností téměř 98 procent a znovu může atakovat rekordy. Byť v základní části si s ním fanoušci i trenér Václav Varaďa užili své.

Ondřej Kacetl ve čtvrtfinále play off extraligy proti Vítkovicím. | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Před rokem napsal Ondřej Kacetl jeden z nejsilnějších příběhů play off hokejové extraligy. Coby odepisovaný třicátník, který se v létě roku 2020 bál o práci, zaskočil v brance Třince za nemocného Jakuba Štěpánka a předváděl takové výkony, že už kolegu mezi tři tyče nepustil.

Ocelářům vychytal titul, šesti nulami ve vyřazovací fázi překonal rekord Romana Málka a umlčel všechny, kdo považovali třinecké brankoviště za největší slabinu týmu.

Jenže už v průběhu minulé sezony byl Třinec domluvený na kontraktu s Markem Mazancem, a tak neměl Kacetl ani po úžasném play off vůbec jednoduchou pozici.

Mazanec, šampion z roku 2013 s Plzní, byl s 34 zápasy vytíženějším z dvojice. Kacetl odchytal za Oceláře v základní části 25 utkání, ale čísla mluvila v jeho prospěch. Úspěšnost 93 procent a průměr 1,64 gólu na zápas postavily jednatřicetiletého gólmana na úplnou špičku statistik.

A přednost na startu čtvrtfinále play off proti Vítkovicím dostal nakonec právě Kacetl. Přestože si s ním trenér Václav Varaďa a třinečtí fanoušci zažili v sezoně i velmi horké chvilky.

V listopadu chtěl při domácím derby s Vítkovicemi trefit prázdnou bránu, ale kotouč mu sjel. Kacetl trefil Jana Bernovského, který mohl chvilku před koncem vyrovnat na 2:2, avšak odkrytou klec minul.

Pro Oceláře tedy vše dobře dopadlo, ale Varaďu vytočila lehkovážnost brankáře k nepříčetnosti. Na střídačce se tehdy pořádně rozčiloval a několikrát třísknul lahví o zem.

V prosinci zase Kacetl v zápase s Plzní inkasoval gól zpoza červené čáry. V poslední minutě duelu neudržel dalekonosnou střelu Petera Čerešňáka a Oceláři prohráli 2:3. Podobný kiks ho přitom potkal také před loňským zlatým play off, v základní části proti Spartě.

Tohle vše je nyní zase zapomenuto a proti Vítkovicím třinecký brankář září. K domácím výhrám 3:0, 2:1 přispěl sedmnácti, respektive 23 zásahy. V sobotu si gymnasticky poradil s nepříjemnou tečí od vlastního obránce či efektně lapačkou zlikvidoval šanci Samuela Bittena.

V neděli ho nerozhodil ani kuriózní odraz od hrazení, po kterém skóroval Rob Flick. Kacetl si v této situaci, kdy už vyjel pro kotouč za bránu, těžko mohl něco vyčítat. A v dalších minutách svůj tým znovu podržel.

Nebýt nerovnosti na mantinelu, třeba by znojemský rodák nadále táhl unikátní sérii neprůstřelnosti. Zatím jediný gól totiž inkasoval necelých jedenáct minut před koncem druhého čtvrtfinále.

Do té doby totiž v součtu s loňským finále proti Liberci, které vrcholilo třineckými výhrami 1:0 v prodloužení a 3:0, držel čisté konto v play off dlouhých 278 minut.

Extraligový rekord patří v tomto ohledu Vladimíru Hudáčkovi, který v ročníku 1999/2000 v barvách Zlína neinkasoval 262 minut a 50 sekund. Oficiálně ho Kacetl nepřekonal, protože u něj jde o výkony v play off, navíc rozdělené mezi dvě sezony.

To nic nemění na tom, že Oceláře může vstup do play off s Kacetlem v brance těšit. Stejně jako vloni začali klíčovou fázi dvěma výhrami. Série regionálních rivalů bude pokračovat ve středu a čtvrtek v Ostravě.