Ruské hvězdy volají imigračním právníkům. V NHL zůstanou, třeba i jako uprchlíci

Ruský hokej je po útoku Vladimira Putina na Ukrajinu v mezinárodní izolaci. Výjimkou jsou klubové soutěže v čele se severoamerickou NHL, kde Rusové dál nastupují. Minimálně někteří z nich však mají strach a svou budoucnost řeší s imigračními právníky.

Pokud by Rusové zmizeli i z NHL, mohutně by to zatřáslo s rozložením sil v celé lize. Třeba newyorští Rangers takřka stojí na Artěmiji Panarinovi a brankáři Igoru Šesťorkinovi, ve Washingtonu panuje Alexandr Ovečkin, St. Louis má z Ruska hned pět hokejistů…

"Týmy se bojí," řekl nedávno stanici TSN imigrační právník Joe Kirkwood, na kterého se mnohé kluby NHL obracejí, když potřebují pomoct s vízy pro hráče. "Znepokojuje je, že Rusové, které podepsaly, možná budou muset odejít nebo nedostanou nové vízum. Bojí se sankcí. Spojené státy a Kanada přichází s novými sankcemi téměř každý den."

Sankce jsou reakcí na ruské válčení na sousední Ukrajině.

"Nepředpokládám, že americká vláda zruší víza ruským hokejistům, kteří už tady hrají, ale obava, co se stane, až bude třeba vyřešit nová víza, je zcela namístě," dodal Kirkwood.

Někteří Rusové a jejich agenti tak podle zámořských médií řeší svou budoucnost s imigračními právníky. Ptají se na trvalý pobyt, případně azyl.

Zrušení víz může přijít zničehonic. Například v roce 2017 tehdejší americký prezident Donald Trump dočasně znemožnil vstup do země občanům ze sedmi převážně muslimských zemí.

"Tento výnos vydal bez jakéhokoliv upozornění a bez konzultace s Kongresem. Není důvod si myslet, že Joe Biden (současná hlava státu USA, pozn. red.) by tu samou věc nemohl udělat s Rusy," podotkl Kirkwood.

Výhodu mají ruští hokejisté s dlouholetou smlouvou, získat trvalý pobyt by pro ně neměl být problém. Stačí, aby je podpořil klub, respektive NHL, která se za "své" Rusy už dříve postavila - a zároveň odsoudila ruské válčení. Dosáhnout na trvalý pobyt lze také na základě "mimořádných schopností".

V Kanadě, kde hraje sedm z dvaatřiceti klubů NHL, je situace podobná. Zahraniční hokejisté včetně Rusů dostávají speciální pracovní povolení pro sportovce. To platí po vypuknutí koronavirové pandemie zpravidla jen rok.

Bez něj by Rusové museli žádat o trvalý pobyt, případně status uprchlíka, přičemž by měli slušnou šanci na úspěch.

"Pokud by jasně řekli, že nesouhlasí s tím, co ruský režim dělá na Ukrajině, a vyjádřili by to po návratu do Ruska, je jasné, že by byli v nebezpečí," řekla profesorka politologie z montrealské McGill University Maria Popovová, která se migrací Rusů do Kanady nebo USA dlouhodobě zabývá a poskytuje odborné poradenství.

Rusko nově trestá až 15 roky vězení všechny, kteří se o válce vyjadřují jinak než podle oficiální kremelské linie.

I proto se ruští hokejisté v NHL k dění na Ukrajině vyjadřují minimálně. Před časem válku odsoudil Ovečkin, ale ruského prezidenta Putina nekritizoval a na profilové fotce na Instagramu vedle něj nadále stojí. Podle novinářky Emily Kaplanové z ESPN byl vedením klubu vyzván, aby fotografii smazal, ale neudělal to, protože se bojí možných reakcí z rodné země.

Kanada - alespoň zatím - nevyslyšela výzvu Ukrajiny a nebude ruským sportovcům rušit pracovní povolení. Otázkou tak spíš je, jak často se tito Rusové budou vracet domů.

Podle politoložky Popovové pro ně bude stále těžší přebíhat mezi Ruskem a Severní Amerikou: "Přichází nová železná opona. Jelikož Rusko zavádí přísné represe, bude pro lidi nemožné jen tak stát mezi dvěma různými světy. Myslím, že budeme svědky toho, jak hlasují nohama. Vstupujeme do nové studené války."