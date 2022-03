Olomouc vyhrála v Brně, Liberec doma vynuloval Třinec

Bílí tygři Liberec vyhráli v extraligové dohrávce doma nad Třincem 2:0, Olomouc zvítězila v Brně 3:2.

Kometa klesla už na dvanáctou příčku

Olomouc zvítězila v Brně i přesto, že ještě v 55. minutě prohrávala 0:2. Dvěma brankami se o zvrat postaral útočník Jakub Navrátil. Hanáci přerušili svoji sérii čtyř proher venku a v tabulce se posunuli před Brňany na desáté místo, Kometa klesla na dvanáctou příčku a má stále jen čtyřbodový náskok před třináctými Karlovými Vary.

Brňané vstoupili do zápasu aktivně, na obranu Hanáků vytvořili velký tlak, z něhož se rekrutovala šance Kollára, který ale na svého slovenského kolegu Konráda v brance na dvakrát nevyzrál.

Olomouc se brzy z brněnského sevření vymanila a střední část prvního dějství patřila jí. Na Tomka mířilo několik tvrdých a nebezpečných střel, nicméně i druhý bronzový olympionik mezi tyčemi v tomto duelu prokázal svoje kvality.

Čekání na první gól neukončily ani dvě přesilovky na začátku druhé třetiny, každá na jedné straně. Oba týmy je sehrály dobře kombinačně, ale bez momentu překvapení a bez důrazné koncovky, v případě Hanáků i s porcí smůly, neboť dvakrát zvonila tyč brněnské branky.

Do vedení tak šli domácí až ve 33. minutě. kdy puk procpal do brankoviště Tansey, Konrád jej neudržel a Šoustal ho zblízka poslal za brankovou čáru. Jeho spoluhráči pak ustáli další oslabení a naopak udeřili v početní výhodě, když Zbořil prostřelil od modré čáry vše, co stálo v cestě.

Olomouc musela ještě více zapnout směrem dopředu a zlepšit efektivitu, Kometa jí však aktivní hrou tuto roli maximálně narušovala. Doplatila však na hrubku v rozehrávce, kterou potrestal Navrátil přesnou střelou pod víko a snížením na rozdíl jednoho gólu.

Závěr se odehrál zcela v režii Hanáků. Nejprve našel Krejčí v ideální pozici Bambulu, který vymetl šibenici Tomkovy branky, o dvě minuty později se podruhé v zápase prosadil Navrátil, dokonale zmrazil Brňany a trefil tři nesmírně cenné body pro svůj tým.

Pavelka vynuloval Třinec

Liberec porazil v dohrávce 54. kola extraligy na svém ledě úřadujícího mistra z Třince 2:0 a čtvrtou domácí výhrou v řadě odčinil nedělní porážku na ledě Sparty.

V tabulce drží Bílí Tygři sedmou příčku s dvoubodovým mankem na šesté České Budějovice. Naopak Oceláři nedokázali napravit porážku z Olomouce, a navíc podruhé za sebou neskórovali. V tabulce jim i nadále patří druhé místo s tříbodovou ztrátou na vedoucí Hradec Králové.

Vyrovnaný duel rozsoudil v čase 47:47 trefou v přesilovce Jakub Klepiš, pojistku přidal v závěru Jaroslav Vlach. Brankář domácích Jaroslav Pavelka vychytal první čisté konto v sezoně.

Utkání začalo opatrně z obou stran a hra se odehrávala především ve středním pásmu. První šanci měl až po sedmi minutách hry Melancon, Kacetl jeho střelu vyrazil. Na druhé straně byl po závaru na brankovišti blízko gólu Vrána, Pavelku ale nepřekonal. Liberecký brankář si následně poradil i s velmi nebezpečnou střelou Chmielewského.

První přesilovku v utkání si zahráli domácí a do vedení je mohl poslat Vlach, Kacetlovi ale proti jeho střele pomohla horní tyč. Bílí Tygři poté převzali iniciativu a zasypali Kacetla sprškou střel, třinecký brankář si ale s šancemi Ivana, Birnera i Klepiše poradil.

Severočeši si aktivitu přenesli také do začátku druhé části a Kacetl měl plné ruce práce s šancí Melancona. Na opačné straně zase protáhl Pavelku ostrou ranou Marinčin a po něm si na libereckého brankáře nepřišel ani Michal Kovařčík.

V polovině utkání putoval na trestnou lavici hostující Svačina, kterého brzy následoval Dravecký. Liberečtí hráli více než minutu přesilovou hru pět na tři a velkou šanci měl Birner, Kacetl ale fantasticky zasáhl. Výhodu domácích poté předčasně ukončil faul Jelínka a v početní výhodě si zahráli také Oceláři, dělovku Daňa ale Pavelka ukryl v lapačce.

Ihned po přestávce se do dobré střelecké pozice dostal liberecký Najman, Kacetl ale skvěle zasáhl. Poté se blýskl také Pavelka, který zlikvidoval samostatný únik Daňa. Následovala přesilová hra Liberce a domácí ji ve 48. minutě dokázali proměnit v kýžený vedoucí gól. Po přihrávce Šmída propálil Kacetla z levého kruhu Klepiš.

Třinec se snažil o okamžitou odpověď, Pavelka si ale připsal několik úspěšných zákroků. Hosté se museli i nadále tlačit do útoku, Liberečtí se naopak soustředili na poctivou obranu a rychlé brejky. Jeden takový předvedl Faško-Rudáš, kterého v samostatném úniku fauloval Kundrátek a hlavní rozhodčí nařídil trestné střílení. K jeho exekuci se rozjel sám faulovaný hráč, Kacetl ale jeho střelu vyrazil a udržel Oceláře ve hře. V samém závěru ještě Třinečtí sáhli ke hře bez brankáře, výhru domácích ale zpečetil trefou přes celé kluziště Vlach.

Dohrávka 45. kola hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - HC Olomouc 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 33. T. Šoustal (Tansey, Fajmon), 40. A. Zbořil (Mueller, P. Holík) - 46. Navrátil (Kunc), 55. Bambula (Krejčí, Kunc), 57. Navrátil. Rozhodčí: Hejduk, Šindel - Gerát, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 5635.

Sestavy:

Brno: M. Tomek - Holland, Ďaloga, L. Doudera, Kučeřík, Fajmon, Tansey, Jan Sedláček - Mueller, Krištof, Vincour - L. Horký, P. Holík, Zaťovič - T. Šoustal, A. Zbořil, Kollár - Šik, Rákos, Dočekal. Trenér: Kalous.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rašner - Nahodil, Krejčí, Klimek - Bambula, J. Knotek, Kusko - V. Tomeček, Kolouch, Navrátil - Kunc, Lichanec, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Dohrávka 54. kola hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 48. Klepiš (Šmíd, Birner), 60. J. Vlach. Rozhodčí: Mrkva, Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 3510.

Sestavy:

Liberec: J. Pavelka - Štibingr, Šmíd, Melancon, Rosandič, M. Ivan, Derner, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - A. Najman, P. Jelínek, Rychlovský - Klapka, J. Šír, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Bakoš, A. Nestrašil, Svačina - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.

Tabulka: