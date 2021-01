Němec jde přece jen do Sparty. Do extraligy se možná vrátí Zohorna, končí v KHL

Hokejový obránce Ondřej Němec se stal přece jen novou posilou extraligové Sparty. Soutěž by mohl oživit další reprezentant Tomáš Zohorna, jenž z rodinných důvodů skončil v Chabarovsku.

S Pražany se šestatřicetiletý Němec dohodl po ukončení angažmá v Brně na smlouvě do konce sezony. Klub oznámil příchod mistra světa z roku 2010 a také trojnásobného extraligového šampiona na svém webu.

O Němcově přesunu do Sparty se v poslední době čile spekulovalo a ambiciózní pražský klub potvrdil, že o jeho příchodu jednal. V Kometě byl však Němec minulý týden nečekaně zařazen zpět do kádru a nastoupil do pátečního utkání právě proti Spartě. Lídr extraligové tabulky pak s možností jeho příchodu přestal počítat.

Nakonec však nastal další zvrat. V sobotu zástupci brněnského klubu potvrdili, že s Němcem ukončili smlouvu, která mu měla po sezoně vypršet. A do hry vstoupila se snahou zacelit mezery v defenzivě opět Sparta, tentokrát už úspěšně.

"Posledních čtrnáct dní pro mě nebylo vůbec příjemných. I proto jsem moc rád, že jsem ve Spartě," řekl Němec.

"Aktuálně máme zraněné dva obránce, i proto jsme se rozhodli s Ondrou uzavřít spolupráci do konce sezony. Jedná se o prověřeného hráče, který má bohaté zkušenosti se zápasy v play off," uvedl sportovní ředitel Sparty Petr Ton na adresu nové posily.

Třebíčský rodák Němec si v této extraligové sezoně připsal za 27 startů šest nahrávek. "Ondra je vítězný typ, třikrát vyhrál extraligu a v roce 2010 se stal mistrem světa. Myslíme si, že styl hry, který produkujeme, mu sedne lépe než hra Komety. Je to bezproblémový hráč a moc se těšíme na spolupráci," doplnil Ton.

Němec hrál v extralize i za Vsetín a Karlovy Vary, na kontě má 731 utkání a 242 bodů za 72 branek a 170 asistencí. Šest sezon strávil v KHL v Čerepovci, Lvu Praha, Atlantu Mytišči a CSKA Moskva. Účastník šesti mistrovství světa i olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018 sehrál 126 utkání za českou reprezentaci.

Zohorna odchází z Ruska kvůli rodině

Český hokejový útočník Tomáš Zohorna se v dnešním domácím utkání Kontinentální ligy s Ufou rozloučil pro tuto sezonu s působením v Chabarovsku.

Třiatřicetiletý reprezentant se vrací z rodinných důvodů do Česka, protože čeká s manželkou prvního potomka. Při loučení s týmem, jehož barvy hájil už šestou sezonu, nezabránil asistencí porážce 2:3.

"Během kariéry pro mě byly na prvním místě zájmy týmu. Ale nejdůležitější věcí v životě člověka je vždy rodina. Nastává okamžik, kdy si musíme být nablízku. S manželkou se brzy staneme rodiči. V únoru očekáváme narození našeho prvního dítěte," řekl Zohorna klubovému webu Amuru.

"Potřebujeme být spolu zejména v současné době s obtížemi a omezeními spojenými s pandemií. Proto dnes hraju poslední zápas za Amur v této sezoně," doplnil.

"Žádám vás, abyste mému rozhodnutí porozuměli. Chci poděkovat vedení klubu, spoluhráčům a trenérům za spolupráci a úžasným fanouškům Chabarovsku. Vaše podpora mi pomohla během nezapomenutelných šesti sezon," vzkázal Zohorna fanouškům Amuru.

"Chabarovsk zaujal v mém srdci zvláštní místo. Uvidíme se možná znovu, ale každopádně si vás budu pamatovat po zbytek života," slíbil Zohorna.

Chabarovsk z desátého místa Východní konference ztrácí na osmou postupovou pozici do play off s deseti duely do konce základní části propastných 17 bodů. Dohrávat ji tak bude do 27. února bez reálné naděje na prodloužení sezony.

S 22 body za šest branek a 16 asistencí z 38 utkání je Zohorna druhým nejproduktivnějším hráčem Chabarovsku, kde působí i jeho mladší bratr Hynek, dnes autor jedné branky. Za šest sezon v KHL za Amur si Tomáš Zohorna připsal v 318 duelech 166 bodů za 65 gólů a 101 přihrávek.

Na zbytek sezony by se mohl Zohorna vrátit do extraligy, kterou hrál v dresu Pardubic do odchodu do KHL v roce 2015. Nejvyšší domácí soutěž hrál jen v barvách Dynama a ve 434 zápasech si připsal 202 bodů za 90 branek a 112 asistencí. V české reprezentaci má na kontě 98 utkání a vstřelil v nich 16 gólů.