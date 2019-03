Smoleňáka ocenili i brněnští fanoušci. Zábranského by měli krmit kaviárem, uznal

před 2 hodinami

V základní části nasypal Kometě šest gólů a ve čtvrtfinále play off dráždil na ledě i jedovatými prohlášeními mimo něj. Přesto po vypadnutí Hradce projevili Radku Smoleňákovi respekt i brněnští fanoušci a skandovali jeho jméno. Také vyhlášený tvrďák přidal několik obdivných slov na adresu Brna, Martina Erata a Libora Zábranského. Kometa vykročila za třetím titulem jistě a potřetí neztratila ve čtvrtfinálové sérii ani jedno utkání.

Jak vás bolí vyřazení ve čtvrtfinále s nulou na kontě?

Neskutečně mě to štve. O to více, že jsme byli důstojným soupeřem. 0:4 vypadá až ostudně, ale hráli jsme dobrý hokej, velmi často jsme měli více ze hry. Bohužel jsme dojeli na útočnou impotenci a fauly. To je alfa a omega hokeje v play off.

Přehrála vás Kometa svým typickým herním pojetím v play off?

Klobouk dolů před nimi. Základní část jsme měli výbornou, bylo tam dost pozitiv, na kterých se dá do budoucna stavět. Dostali jsme na pozice, o kterých jsme před sezonou ani moc nepřemýšleli, jenže Kometa nám teď dala docela dobrou školu, jak vyhrávat ty důležité zápasy. Nebyla aktivnější, ale je potřeba sportovně uznat, že to dotáhla do vítězného konce. Série nás bolela, bylo v tom spoustu emocí. Čest jim, pro nás to byla ohromná škola.

Zpočátku série jste se snažil soupeře trochu vyhecovat. Divil jste se, že to nepřineslo mnoho efektu?

Je mi to docela jedno. Já se snažím odvádět pro svůj tým maximum a zápasy byly samozřejmě vyhecované. Když nastoupil (Martin) Erat, řekl jsem o Liborovi (Zábranském), že si tak nějak dělá, co chce (úsměv). Pro mě je hokej o emocích, dávám je najevo na ledě i mimo led, ale teď je po sérii. Gratuluju soupeři, s mnoha kluky z Brna mám dobré vztahy, teď jedeme dál. Snad to lidi bavilo.

Může si Kometa dojít zase až pro titul?

Mistrem může být kdokoliv. Ale ano, Kometa hrála na vítězství, chytře. Je to přesně ten hokej, který jim tituly vyhrál. Teď jsme mimo, ať už si to rozdá, kdo chce. Ať si to kluci strčej…

V čem je Kometa v play off jiná než v základní části?

V dnešní době je asi milion statistik, počítá se snad i to, kdo se vícekrát nadechne. Všechna čísla hovořila pro nás, ale byli jsme absolutně impotentní dopředu, což rozhodovalo. Ve čtvrtém zápase jsme měli iks tutovek, i když oni taky, jelo to nahoru dolů. Nejsou Real Madrid, aby nás přejeli od začátku do konce, přehrávali jsme je ve spoustě věcí, ale na to se nehraje.

Chyběl Brnu ve čtvrtém zápase Erat, který musel utkání vynechat kvůli trestu?

Mně je jedno, kdo hraje, nebo ne. Se Špenátem (Martin Erat) se známe dlouho a hodně ho respektuju, i když to na ledě tak nevypadalo. To ho dělá hráčem, jakým je, proto má takovou kariéru. Já jsem se taky snažil dělat svou práci. Extra jim ve čtvrtém zápase nechyběl, ale takový frajer je k nezaplacení, každý by ho chtěl mít v týmu. Klobouk dolů v jeho letech.

Slyšel jste po zápase, že vaše jméno vyvolávali i fanoušci Brna?

Jo, přišlo mi to tak. Série byla vyhecovaná, já to mám rád. Kometa má vynikající fanoušky, vždycky tady rád hraju, s reprezentací to bylo pokaždé super. My máme taky skvělé fandy, byla to férová bitva. Zatleskal jsem všem, bylo pěkné tady hrát. Na konci ukázali, že když série skončí, dokážou to hodit za hlavu. Ukázali nějaký respekt a to se v dnešní době cení.

Co jste říkal při podávání rukou Liboru Zábranskému? Potom se usmíval, což se u něj nevidí moc často.

(úsměv) Že má dobrý sestřih. Ne, pogratuloval jsem mu, že tady dělá fantastickou práci a že mu přeju hodně štěstí. Nějak jsem se k němu vyjádřil, měl jsem takový názor, ale respektuju ho. On je chytrý člověk, uzná, že každý může mít svůj názor. Lidi v Brně by ho měli nosit na rukou a krmit ho kaviárem. Prakticky z ničeho tady vybudoval něco neskutečného, je to jenom jeho zásluha. Držím mu palce.

Jaká pozitiva vám přinesla celá sezona?

Zabudovali jsme do týmu spoustu nových kluků, dokázali si, že můžou hrát velké minuty i v těžkých zápasech. Celá naše organizace má teď nový systém, novou strategii. Rychle jsme se v kabině dali dohromady, většina nás zůstává do další sezony. Často to trvá dvě nebo tři sezony, ale my jsme stejnou vlnu našli rychle. Je to pozitivní do budoucna.

Vaše mateřské Kladno postoupilo do baráže. Půjdete se podívat?

Určitě, půjdu je vytleskat. Doufám, že mi kluci na Kladně udělají radost. Rád bych si tam ještě někdy v budoucnu zahrál, nebo proti nim. Mají to dobře rozjeté a doufám, že se tam na úkor někoho protlačí.

Takže to není tak, že byste teď o hokeji nechtěl ani slyšet?

To určitě nechci (úsměv). Že bych sledoval u televize nějaké zápasy, to vůbec ne. Ale půjdu se podívat na kluky, v létě mi na Kladně pomohli s tréninkem, jsem s nimi v kontaktu. Určitě tam teď budu docházet, budu chytrý a budu fandit.