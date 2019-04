Kladno ztratilo vedení 3:1 a prohrálo s Pardubicemi, Chomutov se vrací do hry

Aktualizováno před 1 hodinou

Hokejisté Pardubic vyhráli v 8. kole baráže o extraligu na ledě Kladna 5:3 a mají tak na dosah udržení se mezi elitou. Dynamo otočilo zápas čtyřmi góly ve třetí třetině a ukončilo tak sérii pěti výher Rytířů. V druhém nedělním zápase baráže vyhrál Chomutov na ledě Motoru České Budějovice 3:1 a na druhé Kladno čtyři zápasy před koncem baráže ztrácí pět bodů.

Jágrův gól tentokrát nestačil

Pardubičtí, kteří byli jasně nejhorším týmem základní části extraligové sezony, mají nyní na třetí Chomutov náskok 11 bodů, přičemž ve hře už jich bude jen dvanáct. "Hlavně šlo o to, že kdybychom to tady dnes nezvládli, tak to ještě mohlo být zajímavé, protože budeme ještě dvakrát po sobě hrát s Chomutovem. Teoreticky jsme se mohli dostat ještě do hodně špatné situace, teď už je to opravdu nadějné. Tak doufejme, že to někde umlátíme," řekl asistent hostujícího trenéra Richard Král.

Východočeši sice už po 114 vteřinách otevřeli skóre, když Machala ideálně nabil Poulíčkovi, který zblízka nezaváhal, jinak byla ale první třetina zcela v režii Rytířů. Velké starosti dělala hostům především první útočná formace s Jágrem a Plekancem, jimž navíc velmi zdatně sekundoval i její třetí člen Zikmund.

Kladnu se podařilo vyrovnat už o 76 sekund později, když Jágr ve vlastním obranném pásmu posunul kotouč podél hrazení na rozjetého Zikmunda, který vzal na sebe koncovku přečíslení dvou na jednoho s Plekancem a nekompromisně zavěsil. V polovině osmé minuty přišla další velká Jágrova chvíle. Nejprve udržel puk v útočném pásmu, vzápětí si sprintem mezi kruhy řekl o nahrávku od Zajíce a ten ho vyslyšel - 2:1.

Kladenští pak měli i řadu dalších slibných příležitostí, vyhráli úvodní dvacetiminutovku na střely 16:6, ale Kacetl držel šance Východočechů nad vodou. Mimo jiné se blýskl i proti dalšímu svižnému pokusu Jágra z kruhu pro vhazování.

Hned v nástupu do druhé části zvýšil na 3:1 Strnad a Kladenští dál drželi taktovku utkání ve svých rukách. Ve 27. minutě Plekanec připravil šanci pro Říhu, na jehož zakončení bez přípravy bekhendem ale stihl zareagovat Klouček, jenž krátce předtím vystřídal v brankovišti Kacetla. Ve 38. minutě to byl opět Plekanec, který se proti němu ocitl v oslabení sám, stav se však nezměnil.

"První dvě třetiny jsme nehráli moc dobře. Kladno bylo ve všem lepší - v důrazu, agresivitě i v zakončení. Po druhé třetině jsme si v kabině řekli, jak musíme hrát, a poctivou a tvrdou prací jsme to otočili. Začali jsme najednou hrát úplně jiný hokej," řekl Hovorka.

Zdánlivě poklidný zápas pro domácí zkomplikoval Poulíček snížením ve 43. minutě. Budík měl pak v oslabení na holi vyrovnání, jenže mířil pouze do boční sítě. V polovině třetího dějství, kdy se hosté bránili při dalším oslabení, napřáhl na modré čáře Nash, Klouček jeho ránu přizvedl a puk následně poskočil na horní tyčce.

Co se nepovedlo Budíkovi, zařídil Marosz v 56. minutě. Cikánek pak sice zachránil proti Machalovi, jenže v čase 58:14 nestačil na Hovorkovo zakončení. A byl to právě Hovorka, kdo také pojistil vítězství Dynama při kladenské power play.

"Nám se to povedlo otočit z 0:1 na 3:1. Myslím, že tam jsme byli lepší, měli jsme ještě několikrát přečíslení dva na jednoho, ale bohužel jsme to nevyužili, abychom odskočili na tři góly. V poslední třetině hosté zvýšili tempo, my jsme udělali zbytečné chyby, a to nás stálo celý zápas," mrzelo domácího kouče Davida Čermáka.

Motor už je bez šance na postup

Hokejisté Českých Budějovic v 8. kole baráže o extraligu podlehli Chomutovu 1:3 a definitivně tak ztratili šanci na postup do nejvyšší soutěže. Čtyři kola před koncem baráže ztrácí na druhé Kladno 13 bodů. Chomutov naopak na třetím místě snížil svůj odstup na Kladno na pět bodů.

České Budějovice už před zápasem věděly, že jejich naděje na postup do extraligy je minimální. V dnešním duelu začali Jihočeši ofenzivně, ale z tlaku nic nezískali. Naopak ještě před koncem první poloviny úvodní třetiny prohrávali, když se trefil chomutovský Štich.

Podobný průběh měla i druhá část. Českobudějovičtí se snažili, ale šancí si mnoho nevypracovali. Na opačné straně Chomutov s útočnými výpady šetřil, ale byl efektivní. V závěru druhé třetiny se pak prosadil Flemming a hosté vedli 2:0.

V podobné režii se hrála i třetí část utkání. České Budějovice se chtěly tlačit do zakončení, ale jejich pokusy končily často nepřesností nebo zaváháním. Chomutovu opět stačilo minimum na skórování. Klhůfek udělal kličku brankáři Strmeňovi a navýšil stav na 3:0 pro hosty.

Jihočeši do konce zápasu dokázali aspoň snížit, když se v přesilovce pět na tři povýšené odvoláním brankáře trefil Karabáček. Více zdramatizovat zápas ale již nedokázali, i když i nadále riskovali při hře bez gólmana.

8. kolo baráže o hokejovou extraligu:

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 3:5 (2:1, 1:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 4. Zikmund (Jágr), 8. Jágr (Zajíc, B. Nash), 21. J. Strnad (Vampola, Redlich) - 2. Poulíček (Machala), 43. Poulíček (Horký, Porseland), 56. Marosz (Budík), 59. Hovorka (Eklund, Rolinek), 60. Hovorka (Rolinek). Rozhodčí: Hejduk, Bejček - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:5, navíc Š. Bláha (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestavy:

Kladno: Cikánek - B. Nash, Zajíc, J. Říha, Zelingr, A. Lakos, P. Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, J. Strnad - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Pardubice: Kacetl (25. M. Klouček) - Holland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, Porseland, Budík - P. Sýkora, Ihnacak, M. Kratochvil - Hovorka, Dušek, Rolinek - Horký, Poulíček, Machala - J. Kloz, Marosz, Perret. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

ČEZ Motor České Budějovice - Piráti Chomutov 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 57. Karabáček (Pýcha, M. Novák) - 9. Štich (Chlouba, Chrpa), 37. Flemming (Chlouba), 53. Klhůfek (Jank, Koblasa). Rozhodčí: Hradil, Kika - Gebauer, Tošenovjan. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 6288.

Sestavy:

České Budějovice: Strmeň - Pýcha, Plášil, Kachyňa, Kutlák, M. Jandus, Vydarený - M. Heřman, Gilbert, M. Novák - P. Novák, Doktor, M. Beránek - Babka, R. Přikryl, Šimánek, - Z. Doležal, Dančišin, Karabáček. Trenéři: Prospal, Totter a S. Hrubec.

Chomutov: Peters - Knot, Flemming, Jank, Štich, L. Blaha, L. Kovář, Trefný - Klhůfek, Sklenář, Koblasa - J. Stránský, Huml, Tomica - Duda, Šťovíček, Dlouhý - T. Svoboda, Chlouba, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.