Duel s Kanadou = velké riziko debaklu. Češi ale nejsou za odměnu, říká lídr favorita

Čeští junioři zůstávají na čtvrtfinále v Montrealu, ale moc je to netěší, protože vyzvou Kanaďany, s nimiž mají žalostnou bilanci. Utkání začíná v noci na zítřek, konkrétně ve 2:00 SEČ. Přímý přenos vysílá ČT sport.

Praha – Pokud hokejová dvacítka vyřadí na mistrovství světa domácí Kanadu, způsobí šok, který zastíní leda zlatí Dánové, nebo sestupující Finové.

Čechům se napůl rozplynul sen, že po šňůře jedenácti nezdarů konečně postoupí do semifinále. Kdyby ve skupině zvládli prodloužení proti Dánsku, potkali by v klíčové bitvě přijatelné Rusy. Takhle je čeká největší favorit turnaje.

Není však nutné beznadějně vyhlížet odlet domů. Zázraky sem tam přicházejí. Před třemi roky junioři porazili Kanadu 5:4 po nájezdech, když rozhodující trefu obstaral Dominik Simon. Vskutku velký moment, historicky bohužel ojedinělý.

Výmluvné jsou výsledky několika předchozích vzájemných duelů – 0:5, 2:7, 1:8. Letošní příprava přinesla podobné debakly – 0:8, 0:5. Mladíci nemají vyrovnanou bilanci proti nikomu z elitní čtyřky, střety s hokejovou kolébkou je však bolí jednoznačně nejvíc.

Zámořská velmoc přípravu neřeší

Kanaďané tohle všechno vědí, k zámořským novinářům však promlouvají profesionálně. S nejvyšším možným respektem k protivníkovi. "Žádný tým nemůžete brát za odměnu," tvrdí kapitán Dylan Strome. "Musíte být připraveni na všechno. Ve čtvrtfinále hrajete o život."

S osmi body ve čtyřech kláních nejproduktivnější hráč týmu má v paměti drtivé výhry z přípravy, ale nemyslí na ně: "(Češi) měli čtyři zápasy, aby se dali dohromady, takže budou úplně jiní. Stejně jako my. Nemůžete moc stavět na přípravných zápasech, snažíme se na ně nemyslet."

"Už neznamenají nic," přitakává zadák Thomas Chabot. "Česká republika má pár velkých a solidních obránců."

Kanadě bude chybět obr Philippe Myers, jeden z klíčových mužů defenzivy, který se zranil v boji proti Američanům (1:3). Z NHL nemohli dorazit hvězdy jako Connor McDavid nebo Mitch Marner. Přesto je favorit zřejmý.

Trenér: Sebeobětování je zásadní věc

Aby Češi zaujali roli vyrovnaného soka, musí předvést nejlepší výkon na šampionátu. "Sebeobětování musí být samozřejmostí a zásadní věcí v našem týmu – každou vteřinu, minutu pobytu na ledě. To je jediná cesta," prohlásil trenér Jakub Petr.

"Bude to o třicetisekundových příbězích, tak to nazýváme. Každý hráč musí být na ledě pětadvacet třicet sekund. Tam musí odvést maximum, hrábnout ve všech věcech, ať to jsou individuální dovednosti nebo rychlost rozhodování. V tom, co nám zatím chybí," navázal kouč. "Když si to takhle rozdělíme, postupně z toho bude polovina první třetiny, celá úvodní část... Příběh a detaily na sebe začnou navazovat. Pomalu se to může začít stavět a třeba se stát velká věc. Favorit je ale jasný, my si z toho musíme udělat vlastní příběh."

Vítěz utkání vyzve v semifinále Švédy, nebo Slováky, kteří stejně jako Češi neudělali moc pro to, aby ze sebe sloupli nálepku jasného outsidera.

