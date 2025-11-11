Lední hokej

K nezastavení, žasne zámoří. Češi nevídaně válcují elitní kanadskou ligu

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 1 hodinou
Když se řekne česká hokejová kolonie v zámoří, většině fanoušků nejspíš naskočí Boston v NHL. Pozornost si však zaslouží také tři čeští teenageři v Brantfordu, kteří tamním Bulldogs vydatně pomáhají drtit kanadskou juniorku OHL.
Adam Jiříček obklopený dalšími hráči Brantfordu
Útočník Adam Benák a obránci Adam Jiříček s Vladimírem Draveckým. Všichni platí za velké naděje českého hokeje a všichni hrají za Bulldogs.

Juniorský tým, který kvůli rekonstrukci arény v Hamiltonu dočasně sídlí v nedalekém Brantfordu, v novém ročníku Ontarijské hokejové ligy jako jediný ještě neprohrál v základní hrací době. A to už odehrál 19 zápasů.

"Bulldogs jsou nezastavitelní. Nemůžete je ubránit. Nemůžete je zastavit v přesilovkách. Nemůžete jim zabránit ve sbírání dalších a dalších bodů do tabulky. Možná nejsou dokonalí, co se týče bilance, ale jsou pěkně blízko," rozplýval se nad kanadským týmem Chris Peters z FloHockey, webu zaměřeného na juniorské či univerzitní ligy.

Brantford dosud ztratil body jen v prodloužení nebo při nájezdech. Jinak získal 34 z 38 možných bodů, má skóre 100:50 a přesilovkovou úspěšnost 41 procent.

I když v juniorském hokeji bývají výkonnostní rozdíly větší než třeba v NHL, profesionální soutěži svázané platovým stropem, taková dominance už se přece jen vymyká.

Není ovšem vyloženě překvapivá. Protože jak podotkl magazín The Hockey News, "hloubka a vyváženost tohoto týmu je bezkonkurenční".

Za Brantford nastupují čtyři hráči z úvodního kola draftu NHL a minimálně další dva, kteří by prvním kolem mohli projít příště. Celkem má dražbu nadějí úspěšně za sebou deset hokejistů.

Důležitou tažnou silou možná nejlepšího juniorského klubu současnosti jsou tři Češi. Jediní Evropané v soupisce plné Kanaďanů a několika Američanů.

Z českého tria na první pohled nejvíc vyniká Benák. "Stal se klíčovým tahounem ofenzivy, jeho tvůrčí schopnosti jsou až nadpozemské," napsal analytik Peters.

Kvůli výšce 173 centimetrů se Benák v draftu NHL propadl až do čtvrtého kola, kde po něm sáhla Minnesota. Mezi juniory ho ale podprůměrný vzrůst očividně neomezuje.

Hned na úvod ohromil čtyřbodovou show ozdobenou výstavním gólem a celkem v 17 kláních nashromáždil fantastických 31 bodů (9+22). V produktivitě celé OHL drží druhou příčku za spoluhráčem Jakem O'Brienem, osmičkou posledního draftu.

Společná fotka české trojice v Brantfordu, zleva Adam Benák, Vladimír Dravecký junior a Adam Jiříček.

Září i Jiříček s Draveckým, kteří jsou s průměrem kolem bodu na zápas nejproduktivnějšími obránci týmu.

Jen jejich situace je jiná. Zatímco Jiříček, šestnáctka draftu 2024 pod smlouvou v St. Louis, se v Brantfordu druhým rokem připravuje na profesionální hokej, Draveckého dražba talentů teprve čeká. I on by mohl projít prvním kolem, byť shoda na tom zatím nepanuje.

Bulldogs patřili k nejlepším týmům soutěže už v minulé sezoně, ale bylo z toho jen konferenční semifinále.

Teď se i díky českému triu jeví jako hlavní favorité nejen na ligový Robertson Cup, ale i na Memorial Cup, slavnou juniorskou trofej, o niž vedle vybraného pořadatele válčí vítězové tří elitních kanadských juniorek: OHL, WHL a QMJHL.

