"Na to budeme vzpomínat dlouho." Český talent vyrazil dech snovým debutem

Jméno Adam Benák rezonuje v hokejovém zámoří stále více. Nevysoký, ale nesmírně šikovný český útočník tentokrát okouzlil při prvním startu v prestižní juniorské lize OHL.
Adam Benák v dresu týmu Brantford Bulldogs
Adam Benák v dresu týmu Brantford Bulldogs | Foto: OHL

V minulé sezoně sbíral Benák lehce přes bod na zápas v americké juniorce USHL, díky čemuž pronikl do šestičlenného výběru nejlepších nováčků.

Pro aktuální ročník, poté, co si ho ve čtvrtém kole draftu NHL vybrala Minnesota, se plzeňský rodák a odchovanec přesunul do prestižnější, kanadské juniorky OHL.

Zlákal ho tým Brantford Bulldogs, kde působí i dva čeští obránci. Šestnáctka předposledního draftu NHL Adam Jiříček a Vladimír Dravecký, velká naděje pro nadcházející dražbu talentů.

Premiéru v novém působišti si Benák kvůli zdržení v přípravném kempu Minnesoty odbyl až o uplynulém víkendu, ve třetím zápase Brantfordu v sezoně. Stálo to ale za to.

Při domácí výhře 7:2 nad Sudbury si připsal tři asistence a hlavně branku, kterou všechny ohromil. Při samostatném úniku ve vlastním oslabení překonal gólmana efektní kličkou s prostrčením si hokejky mezi nohama.

Napodobil tím Tomáše Hertla nebo Marka Malíka, kteří tímto zakončením zazářili v NHL. Hertl v rámci památného čtyřgólového představení, Malík jako defenzivní bek, od něhož takovou parádu nikdo nečekal.

"Na jeho debut v OHL budeme vzpomínat dlouho," vychválil Benáka účet na síti X MNW Young Guns, který se zabývá hráčskými nadějemi Minnesoty.

Zbystřil také hokejistův agent Allan Walsh, jenž si všiml pozoruhodného detailu. Jeden z hráčů Brantfordu slavil s rukama nad hlavou už ve chvíli, kdy byl Benák teprve mezi kruhy.

"Podle toho poznáte, že je Adam opravdu dobrý," vypíchl Walsh. Osmnáctiletého Čecha označil za "možná největší loupež posledního draftu NHL".  

Podobná slova volila i nezaujatá skautská organizace The Pro Hockey Group.

Minnesota v červnu po Benákovi sáhla, když byl volný ještě ve čtvrtém kole. Talentem přitom patřil do prvního, mezi 32 nejlepších hráčů.

Důvodem citelného propadu byl strach manažerů, že Benák se svými 173 centimetry nebude na NHL fyzicky stačit. Pár střízlíků sice v lize září, třeba ještě o centimetr nižší střelec Montrealu Cole Caufield, ale mnoho jiných narazilo.

Na juniorské úrovni o výšku tolik nejde. I proto Benák při premiéře za Brantford vedl první formaci. Až s pozicí druhého centra se musel spokojit čahoun a kapitán týmu Jake O'Brian, osmička posledního draftu NHL.

Adam Benák
 
