Neskutečné návyky, zírají v zámoří. Český talent dává lekce, připomíná hvězdu NHL

před 5 hodinami
Česko má dalšího obránce se šancí na první kolo draftu hokejové NHL. Vladimír Dravecký chce mezi mládežnickou smetánku proniknout skrz angažmá v kanadské juniorce. Tam oslňuje tréninkovými návyky a sebevědomím.
Vladimír Dravecký v dresu juniorského týmu Brantford Bulldogs
Vladimír Dravecký v dresu juniorského týmu Brantford Bulldogs | Foto: Brantford Bulldogs

Pokud vám jeho jméno něco říká, tak správně. Jde o syna Slováka Vladimíra Draveckého staršího, který ve 40 letech stále nastupuje za extraligový Třinec.

Z toho zároveň vyplývá, že junior mohl reprezentovat i Slovensko. A také to nějaký čas dělal.

Nakonec dal ale přednost zemi, kde díky otcově třineckému angažmá vyrůstal od sedmi let. Svými službami už přispěl ke stříbru z předminulého Hlinka Gretzky Cupu, neoficiálního mistrovství světa osmnáctek.

Češi tak mají dalšího beka, který jim může pomoct zvrátit letitou krizi v obraně.

V posledních čtyřech draftech NHL prošli prvním kolem hned tři čeští zadáci - David Jiříček, Adam Jiříček a Radim Mrtka. Dravecký může být příští rok dalším.

Od Centrálního úřadu skautingu NHL sice v říjnu dostal známku B, což značí druhé či třetí kolo, ovšem někteří skauti ho vidí výš. Například Scott Wheeler z online deníku The Athletic ho v srpnu zařadil na celkové 28. místo, tedy do spodní části úvodního kola.

V minulé sezoně se Dravecký rozvíjel ve švédském Rögle, hlavně v jeho dvacítce, po letní přestávce ale přestoupil do elitní kanadské juniorky OHL.

Za Brantford, kde hrají také Adam Benák a zmíněný Adam Jiříček, zatím podává skvělé výkony. V 16 kláních posbíral velmi slušných 13 bodů (4+9). Dává znát, že dřív nastupoval na pozici útočníka.

Kromě toho z něj sálá sebevědomí. V rozhovoru pro The Athletic se popsal takto: "Vím, že musím zlepšit svou obranu. Jinak jsem ofenzivní bek. Myslím, že dokážu hrát oběma směry, ale jsem vysoce ofenzivní obránce s vysokou hokejovou inteligencí. Tvořím hru, abych pomáhal spoluhráčům, dělal je lepšími. Jsem dobrý lídr, velmi dobrý lídr, a miluju vyhrávat."

Klub hráčovu neskrývanou sebedůvěru kvituje. "Je to William Nylander," srovnal Draveckého se suverénním útočníkem torontských Maple Leafs generální manažer Brantfordu Spencer Hyman. "Přesně tak na mě působí. Je to sice obránce, ale vidím v něm Willyho."

"Ví, že z něj bude profík," pokračoval k českému svěřenci. "Půjde si za svým, bude sbírat body. Musí se naučit lépe bránit, ale od toho je tady Jay (hlavní trenér Jay McKee, který dlouhé roky působil v NHL jako defenzivní zadák - pozn. red.). Myslím si, že sem přišel právě proto, že Jay je úžasný v rozvoji obránců. Než tohohle kluka draftují, naučí se hrát severoamerickým stylem."

Vladimír Dravecký st. a ml. na exhibici v Třinci
Vladimír Dravecký st. a ml. na exhibici v Třinci | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Dravecký jde úspěchu naproti. Když do Brantfordu dorazil, oznámil Hymanovi, že potřebuje trénovat na ledě dvě a půl hodiny denně.

Když uslyšel, že týmové tréninky trvají hodinu a půl, odpověděl: "Dobře, tak já si dám hodinu navíc s trenérem dovedností nebo sám."

Sedmnáctiletého Čecha, který oslaví plnoletost v prosinci, dostávají z ledu těžko, a to i ve dnech volna. Až mu trenér McKee musí říkat, ať si taky jednou odpočine.

"Je to nejspíš nejlepší hráč, co se tréninku týče, jakého jsem za jedenáct let v téhle lize viděl," spustil kouč. "Nejspíš je to dané tím, že trénoval s muži v Evropě. Všechno dělá na sto procent. A je hlasitý. Právě to je podle mě jedna z hlavních věcí, která odlišuje juniorský trénink od toho profesionálního - ten je velmi hlasitý. Když se k nám během svého volna vrátili na trénink Florian Xhekaj a Jorian Donovan (bývalí hráči Brantfordu, kteří nyní bojují o místo v NHL - pozn. red.), zeptal jsem se jich, v čem vidí největší rozdíl oni. Já jsem odpověď znal, ale chtěl jsem, aby ji slyšeli hráči, protože to neustále zdůrazňujeme."

Dravecký to slyšet nepotřeboval. "Jeho tréninkové návyky jsou neskutečné. Ukazují ostatním, jak se taky dá trénovat," dodal McKee.

