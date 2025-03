Fukal: Obrana Sparty? Prohrává celé mužstvo. Baník může doplatit na nezkušenost

"Baník nyní stojí na druhé pozici, může si zajistit do nadstavby skvělé postavení, domácí prostředí skýtá určitou výhodu. Ale má nejméně zkušeností, což se může projevit," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.

Boj o druhé místo se nesmírně dramatizuje, bude napínavý až do konce. Před týmy nejsou jenom poslední tři kola základní části, ale především pět zápasů nástavby, v ní se rozhodne.

Už se utkají napřímo jen protivníci z nejsilnější skupiny, každá ztráta bude velmi bolestivá, nedá se nahradit úspěchem se slabším soupeřem, dohnat někde jinde. Další možnosti nebudou. Bereš všechno, nebo nic.

Pro celou ligu je moc dobře, že se mu podařilo vklínit mezi trojici v posledních letech dominujících týmů.

Dlouho tvrdím, že tam patří. A letos to konečně potvrzuje. Ale až v nástavbě se prokáže, zda svou kvalitou jim může skutečně konkurovat.

Už sice poznal, že se dají tyto týmy porazit - zvítězil na Letné a v Plzni - ale teprve musí dokázat, že je schopen jim vzdorovat a sbírat body v každém vzájemném střetnutí.

Pro fanoušky musí být fantastická zpráva, že se vrátí na své Bazaly, že se město zavázalo k jejich stavbě. Mít svůj stadion je pro klub nesmírně důležité a pro celý region povzbuzující, věřím, že se Baník toho dočká a bude opět silnější. Nový moderní stadion navíc znamená přínos pro celý český fotbal.

Plzeň vstřelila na Letné čtyři góly, to je nevídaný počet. Pohled do historie to dokazuje, jde o výjimečný počinek, nebylo jich mnoho.

Nesou se kritické hlasy, že naprosto selhala obranná řada včetně brankáře. Já však neustále tvrdím, že defenzíva je záležitost všech, celého týmu. Prohrává celé mužstvo.

Je ovšem pravda, že směrem dozadu zodpovědnost a důraz na to neudělat chybu, narůstá. Sparťani jich udělali hodně, Plzeň je trestala. Čtyři góly jsou moc, zvláště když dva vstřelila, což většinou stačí aspoň k bodovému zisku.

Nikdy nehodnotím brankáře za konkrétní zákroky, nestál jsem mezi třemi tyčemi, ale vidím jejich výkony z pohledu obránce. A na ty sparťanské se snesla hodně ostrá až drtivá kritika.

Na základě vlastních zkušeností však vím, že brankář může i při chybě či zaváhání vždycky pomoci. Má všechno před sebou, čte hru. Vyběhne, sblíží unikajícího útočníka. Zkrátka chytí něco navíc. To pak činí rozdíl mezi dobrým brankářem a vynikajícím.

I když se teď Sparta hodně pranýřuje, má to pořád ve vlastních rukou. Opakuju - čeká nástavba, má s ní bohaté zkušenosti.

Slavii se rozpadla obranná řada. Přestože na Dukle neinkasovala, nepůsobila v defenzívě jistě, což se pochopitelně odrazilo i na útočné fázi. Při zakládání útoků, podpoře a dalším. I když musela řešit nepříjemné výpadky v základní sestavě, měla utkání s předposledním rozhodně zvládnout.

Na druhé straně je třeba pochválit výkon Dukly, hrála velice dobře. A pak také Slavia má luxusní náskok, tíha bezpodmínečně vyhrát na ní neležela. Kdyby na ni doléhali konkurenti a stáli bodově blízko, byla by tahle ztráta daleko citelnější. Vlastně by si ji vůbec nemohla dovolit.

Jestliže jsem upozorňoval, že dánský brankář Peter Vindahl spoluhráčům ze Sparty proti Plzni moc nepomohl, u slávisty Jindřicha Staňka je to úplně naopak. V rozhodujících situacích nebyl průměrný, ale vynikající, mužstvo podržel.

Názory, že ligové utkání je po reprezentačních akcích poněkud jiné, neberu. Slavia měla sice smůlu, že se jí zranili stopeři Tomáš Holeš v A - týmu a Štěpán Chaloupek v jedenadvacítce, ale to bohužel fotbal přináší. Nigerijský legionář Igoh Ogbu si přivodil újmu při tréninku.

Poukazuje se na to, že je program přípravy jiný, neboť mužstvo není spolu. Ale to přece nemá podstatný vliv. Splním si reprezentační povinnosti, to je pro každého fotbalistu čest a nabíjí ho hrdostí, pak se vrátím do ligy.

Nejde přece o tolik jiný zápas, aby to hráče narušilo. Mají velké zkušenosti, do výběrů jsou zváni jen ti nejlepší, právě proto reprezentují, protože se s tím dovedou vyrovnat.

Moc nechápu zvěsti, že v Mladé Boleslavi má po sezoně skončit švédský trenér Andreas Brännström. Moc mě překvapilo, že se něco takového vynese ještě před skončením soutěže. A jestli se taková spekulace objeví, má ji klub rázně utnout. I kdyby se nakonec ukázalo, že je pravdivá.

Dokud je o co hrát, a Mladá Boleslav usilovala o účast v nejsilnější skupině a chtěla opět hrát evropské poháry, tak se něco takového nesmí stát.

Vedení si trenéra vybralo, stojí za ním, má se proti takovým zvěstem bránit. Navíc podle mého názoru s ním uzavřelo delší smlouvu než jen do konce ročníku. Bavme se tedy o jeho odchodu, až když je konec soutěže. Hraje se až do poslední minuty.

Slovan Liberec přesvědčivě vyhrál na Slovácku, po vítězství doma se Spartou to vypadá, že jede. Že konečně naplňuje ambice, které vstupem movitého majitele a výraznými investicemi do kádru nijak netajil.

Výhra nad Spartou jistě hráče psychiky posílí, možná i naznačuje, že jde mužstvo dobrou cestou, ale pokud se neprobojuje do mistrovské části, je celá sezona o ničem. Jestli skončí na sedmé příčce nebo desáté je jedno. Vzhledem k vytčeným cílům je to málo.