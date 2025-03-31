Další miliardář ve fotbalové lize. Pardubice vlastní majitel hokejové Sparty

Většinovým vlastníkem fotbalových Pardubic se stala investiční skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka. Získala přibližně sedmdesátiprocentní podíl od většiny akcionářů klubu.
Kaprain vlastní hokejovou Spartu Praha a v minulých měsících byl jedním ze zájemců o fotbalovou Sigmu Olomouc. Hanácký klub ale nakonec převzala společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu. Kaprain už v Pardubicích působí, vlastní tam a rozvíjí chemické závody Synthesia.
"Soutěživost a sportovního ducha má naše investiční skupina zakotvené hluboko ve svém DNA. Jsme proto velmi rádi, že se můžeme pustit do dlouhodobého rozvoje profesionálního i mládežnického fotbalu v Pardubicích," prohlásil ředitel Kaprainu pro fúze a akvizice Jaromír Štantejský.
Přestože přestupové období končí v Česku již za dva týdny, hodlá Kaprain ihned investovat do kádru. Pardubice jsou s jedním bodem poslední v prvoligové tabulce, k dobru mají odložené utkání s Ostravou.
Investiční skupina Kaprain, kterou Pražák založil v roce 2013, se soustředí na průmysl, nemovitosti, sport a zábavu, finance, obchod a média. Podle informací na webu Kaprain.cz skupina zaměstnává téměř 6000 lidí a obhospodařuje majetek v hodnotě 50 miliard korun.