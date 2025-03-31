Česká liga

Další miliardář ve fotbalové lize. Pardubice vlastní majitel hokejové Sparty

Sport ČTK Sport, ČTK
Aktualizováno před 4 hodinami
Pardubice jsou dalším klubem fotbalové ligy, který má nového majitele. Podívejte se, kdo vlastní týmy nejvyšší soutěže.
Radost fotbalistů Pardubic
Radost fotbalistů Pardubic | Foto: ČTK

FK Pardubice - Kaprain (miliardář Karel Pražák)

Většinovým vlastníkem fotbalových Pardubic se stala investiční skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka. Získala přibližně sedmdesátiprocentní podíl od většiny akcionářů klubu. 

Kaprain vlastní hokejovou Spartu Praha a v minulých měsících byl jedním ze zájemců o fotbalovou Sigmu Olomouc. Hanácký klub ale nakonec převzala společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu. Kaprain už v Pardubicích působí, vlastní tam a rozvíjí chemické závody Synthesia.

"Soutěživost a sportovního ducha má naše investiční skupina zakotvené hluboko ve svém DNA. Jsme proto velmi rádi, že se můžeme pustit do dlouhodobého rozvoje profesionálního i mládežnického fotbalu v Pardubicích," prohlásil ředitel Kaprainu pro fúze a akvizice Jaromír Štantejský.

Přestože přestupové období končí v Česku již za dva týdny, hodlá Kaprain ihned investovat do kádru. Pardubice jsou s jedním bodem poslední v prvoligové tabulce, k dobru mají odložené utkání s Ostravou. 

Investiční skupina Kaprain, kterou Pražák založil v roce 2013, se soustředí na průmysl, nemovitosti, sport a zábavu, finance, obchod a média. Podle informací na webu Kaprain.cz skupina zaměstnává téměř 6000 lidí a obhospodařuje majetek v hodnotě 50 miliard korun.

Chance Liga Fotbal sport Obsah

