Je tady odveta nejočekávanějšího osmifinále letošního ročníku Ligy mistrů. Paris St. Germain se pokusí zvrátit nepříznivý výsledek prvního zápasu z hřiště Realu Madrid. Pařížané totiž prohráli na Santiago Bernabeu 1:3, přestože je poslal v první půli do vedení Rabiot. Do přestávky ale srovnal z penalty Cristiano Ronaldo. V druhé půli měli hosté více možností, ale v závěru dvakrát udeřil Bílý balet. Prosadil se opět portugalský kanonýr Ronaldo a také obránce Marcelo. PSG tak má v domácím prostředí co dohánět.