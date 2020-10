Tottenham - West Ham 3:3. Skvělí Kladiváři v poslední desetiminutovce dohnali ztrátu!

85

West Ham dává gól! Tak pozor, už je to opravdu jen o jednu branku! Coufal se po rychlé přihrávce protáhl zprava do vápna a vyslal ostrý centr, který chtěl hlavou odvrátit obránce Davinson Sanchez, jenže jej hlavou nasměroval nekompromisně do vlastní sítě - 3:2.