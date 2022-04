Místo peněz plané sliby. Šéfové námi úplně pohrdali, popisuje Egert úpadek Senice

Pohár trpělivosti mezi hráči fotbalové Senice před Velikonocemi přetekl a většina opor prvoligového slovenského klubu, včetně trenéra Pavla Šustra, podala výpověď. Důvodem byly dlouhotrvající finanční potíže a přístup vedení směrem k týmu. Pro Aktuálně.cz se vyjádřil český obránce Tomáš Egert, který od října laboruje s kolenem, nicméně situaci zblízka sledoval.

Přestože mnoho senických fotbalistů a členů realizačního týmu nevidělo od září výplatu, držel se klub z města u českých hranic ve středu tabulky slovenské ligy. Jenže na jaře problémy eskalují, místo peněz přicházely jen další sliby a před Velikonocemi došlo na hromadnou výpověď.

"Stav klubu byl dlouho veřejným tajemstvím, ale teď už to došlo opravdu daleko. Na startu zimní přípravy přišli noví majitelé, jenže situace se pod jejich vedením ještě zhoršila," říká český zadák Egert.

Na podzim si v ligovém utkání obnovil zranění kolene a sezona pro něj předčasně skončila. Dění v týmu však nadále zblízka sledoval a byl jeho součástí. "Kdykoli se šlo na hřiště, problémy se hodily za hlavu. Všichni makali na sto procent, což potvrzovaly naše výsledky," podotýká.

Senici jen těsně unikl postup do nadstavbové skupiny o titul, do skupiny o udržení tak vstupovala se značným náskokem. V domácím poháru pak prošla dokonce do semifinále.

"Na podzim byla v Senici asi nejlepší parta, jakou jsem v kariéře zažil. Sedli jsme si po lidské stránce a tahali za jeden provaz. V zimě ale odešli důležití hráči jako Šimon Šumbera, David Gáč, Kris Twardek nebo Elvis Mashike, kteří už v tomto prostředí nemohli nebo nechtěli pokračovat," zmiňuje Egert.

Vloni v prosinci převzala klub z rukou českého majitele Oldřicha Dudy oficiálně "skupina podnikatelů". Avšak podle Egerta se věci pohnuly k horšímu. Hráči byli nadále bez výplat, z klubu odešli mnozí členové realizačního týmu či sportovní ředitel.

"Bylo nám řečeno, že klub převzal z nějakého podílu Martin Mác, majitel webu Zoznam.sk, ale řídil to zejména Peter Hasoň, který má historii v Interu Bratislava," popisuje Egert.

"Vše prohlubovalo chování, kdy majitel po zvládnutých zápasech nebyl schopný přijít a poděkovat. Takové gesto by bylo tím nejmenším, když už hráče několik měsíců neplatíte. Místo toho jsme se dozvěděli, že na naše zápasy ani nechodí, což jsme vnímali tak, že naší prací úplně pohrdá," pokračuje sedmadvacetiletý obránce.

V březnu vystoupil před médii kapitán Juraj Piroska a poprvé veřejně promluvil o tíživé situaci. "Vím, co se stane a jak to dopadne," naznačil tehdy úplný rozpad týmu.

Trenér Šustr a jeho kabina se i tak rozhodli pokračovat, dát majitelům další čas na nápravu. Když ti ale ani po měsíci nebyli schopni plnit své závazky, jádro Senice se skutečně rozpadlo.

"Vedle hráčů jsou tu další zaměstnanci klubu, místní lidé, kteří fotbalu v Senici obětovali roky života. Jako odměnu za práci dostanou pouze další slib, že příští týden možná uvidí peníze. Nechápu, že se něco takového děje ve střední Evropě v 21. století," konstatuje Egert.

Do finančních potíží upadl klub dříve pod vedením majitelů z Venezuely, které na Slovensku zastupoval nizozemský ředitel Ton Caanen. Bývalý kapitán Senice Erik Otrísal deníku Šport kdysi prozradil, že právě u Caanena se peníze z Venezuely ztrácely.

Když byl Caanen se svými podvody odhalen, tehdejší majitelé přestali peníze posílat. Fotbalisté byli dočasně bez výplat už před dvěma lety. Vloni dohnaly ekonomické trable zase jiný slovenský klub, Nitru.

"Lidé, kteří za to zodpovídají, Slovenský fotbalový svaz a Unie ligových klubů, by se měli zamyslet. O těchto problémech se dlouhodobě ví, a přesto panuje status quo," tvrdí pražský rodák, který si vyzkoušel i druhou anglickou ligu.

"Jak fungují kontrolní mechanismy, aby k těmto situacím nedocházelo? Jak je možné, že ligový celek nemusí složit nějakou jistinu, která se pak použije v případě potíží tak, aby nepykali hráči nebo zaměstnanci v klubech? Tyto otázky si musí příslušní lidé zodpovědět," dodává.

Trenér Šustr v rozhovoru pro Sport.cz informoval, že situaci řeší přes advokátní kancelář Markéty Haindlové. Záležitost má být posunuta orgánům FIFA a kouč věří, že se může k dlužným penězům dostat.

"Záleží i na majitelích, jak se postaví k licenčnímu řízení a jestli bude klub pokračovat. Všichni doufáme, že závazky uhradí, protože nejde jen o nás hráče, ale zejména o akademii a mládež," připomíná Egert.

Co se týče samotné sportovní stránky, Senici ve skupině o udržení stále hrozí pád do baráže. Sezonu dokončuje vicemistr Slovenska z let 2011 a 2013 a někdejší účastník evropských pohárů s mixem dorostenců a hráčů, kteří v klubu i přes neutěšenou situaci zůstali.