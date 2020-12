Chelsea - Tottenham 0:2. Těžký Čechův návrat, ze dvou střel dvakrát inkasoval

Juniorská Premier League je podobně jako další evropské soutěže posledním krokem největší talentů před vstupem do velkého fotbalu. Týmy se skládají z hráčů akademií do 23 let, přičemž do utkání mohou zasáhnout i čtyři hráči libovolného věku nad 23 let. Týmy většinou toto pravidlo využívají k tomu, aby se hráči A-týmu rozehráli po zranění, nebo ve výjimečných případech k záskoku - jako dnes Petr Čech.