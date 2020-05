Brankářský smolař Karius se nepohodl s Besiktasem, s klubem ukončil smlouvu

Brankář Loris Karius vypověděl kvůli sporu o neuhrazené výplaty smlouvu s Besiktasem Istanbul. Šestadvacetiletý německý fotbalista, jenž v Turecku hostuje z Liverpoolu, to oznámil na sociálních sítích.

Soccer Football - Europa League - Group K - Slovan Bratislava v Besiktas - Tehelne Pole, Bratislava, Slovakia - September 19, 2019 Besiktas' Loris Karius reacts after co | Foto: Reuters

"Je škoda, že to končí takhle, ale zkusil jsem všechno, abych tu situaci vyřešil. Měsíce jsem byl trpělivý a pořád se vedení připomínal. To stejné se stalo už vloni. Bohužel se tentokrát problém nesnažili vyřešit, dokonce odmítli i můj návrh, že přistoupím na snížení platu," napsal Karius na instagramu.

Karius na to, že mu Besiktas dluží, upozorňoval opakovaně a dvakrát klub nahlásil Mezinárodní fotbalové federaci FIFA. Poprvé si stěžoval kvůli nevyplaceným čtyřem měsíčním platům z minulé sezony, které nakonec získal. Nyní údajně nedostal zaplaceno od březnového přerušení turecké ligy kvůli pandemii koronaviru.

Liverpool pustil Kariuse na dvouleté hostování v roce 2018 poté, co získal za rekordní částku brazilského brankáře Alissona. Za "Reds" Němec nenastoupil od prohraného finále Ligy mistrů z května 2018, ve kterém se dvěma hrubkami podepsal pod porážku 1:3 s Realem Madrid. Do anglického klubu se nyní podle svého agenta vrátí, platnou smlouvu tu má do roku 2022.

Besiktas před dvěma lety zaplatil za Kariusovo dvouleté hostování s opcí Liverpoolu 2,25 milionu liber (asi 71 milionů korun). Opce by letos v létě činila dalších 7,25 milionu liber (asi 229 milionů korun).