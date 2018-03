Brabec už měl z Genku nakročeno, ale Basilej padla. Belgický tým možná opustí v létě

před 9 hodinami

Slibně rozjeté hostování stopera Jakuba Brabce v Basileji nakonec stopl sám kouč Genku Philippe Clement.

Genk - Fotbalový reprezentant Jakub Brabec byl blízko odchodu z Genku na hostování do Basileje, ale ze zimního přesunu nakonec sešlo. Podle hráčova agenta Ondreje Chovance pětadvacetiletý obránce možná belgický celek opustí v létě, pokud se jeho situace nezlepší. Brabec naposledy nastoupil za Genk v prosincovém ligovém zápase proti Kortrijku, následný lednový duel s Oostende proseděl na lavičce a pak zcela vypadl ze sestavy.

"V zimním přestupovém termínu měl Jakub nabídky ze čtyř klubů na hostování s následnou opcí, konkrétně FC Basilej, Maccabi Tel Aviv, Legia Varšava a Trabzonspor," uvedl Chovanec na svém webu.

Nejblíže byla varianta s Basilejí, kde působí další reprezentanti obránce Marek Suchý a brankář Tomáš Vaclík. "Byl tam opravdu velký zájem ze strany klubu, a to i díky českým klukům, kteří o jeho příchod stáli. Stejně jako si to přál Jakub. S příchodem nového trenéra v Genku vypadl ze sestavy a necítili jsme, že by ho do ní brzy vrátil, proto jsme tlačili na odchod," vysvětlil Brabcův agent.

Hostování mladého stopera v Basileji ale nakonec stopl sám kouč Genku Philippe Clement. "Pro mě naprosto nepochopitelně. Navíc se vlastně nic nezměnilo, přesněji řečeno, situace se vlastně spíš zhoršila. Trenér ho momentálně nebere ani na zápasy, což nepomáhá jak hráči, tak klubu. Jakub to musí vydržet. Buď bude mít trochu štěstí a do sestavy se protlačí, nebo bude muset v létě třeba odejít," prohlásil Chovanec.

Brabec přestoupil do Genku v létě 2016 z pražské Sparty a v novém působišti tehdy podepsal čtyřletou smlouvu. Devítinásobný reprezentant za aktuálně pátý tým belgické ligy celkem odehrál 52 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal tři góly a jednu asistenci.