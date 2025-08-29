Hratelný los pro Plzeň. V Evropské lize ji čeká AS Řím, může i pomstít Olomouc

Hlavní fáze Evropské ligy začne prvním hracím dnem 24. a 25. září a vyvrcholí závěrečný osmým kolem 29. ledna příštího roku. Přesný rozpis termínů zveřejní UEFA až v sobotu. Finále se uskuteční 20. května v Istanbulu na stadionu Besiktase.
Evropské poháry se druhým rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové fáze vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým odehraje osm zápasů s různými soupeři, z toho čtyři doma a stejný počet venku.
"U nás je hlavně spokojenost, že jsme znovu v základní části. Jsou tam velice atraktivní soupeři a pak soupeři na naší úrovni. Minulou sezonu jsme hráli s Ferencvárosem, je tam Malmö, které teď vyřadilo Olomouc. Oba zápasy jsme viděli. Nemůžeme se bavit o tom, co jsou lehčí nebo těžší soupeři. Budeme dělat vše pro to, abychom byli úspěšní jako minulý rok. To znamená poprat se o postup," řekl novinářům asistent trenéra Viktorie Jan Trousil.
Plzeň je tentokrát jediným českým zástupcem v hlavní fázi Evropské ligy. Do druhé nejsilnější klubové soutěže UEFA přešla poté, co neuspěla v kvalifikaci Ligy mistrů. Viktoria ve 3. předkole vypadla s Glasgow Rangers. Za účast v ligové části Evropské ligy je prémie 4,31 milionu eur (106 milionů korun).
Viktoria při losu figurovala v druhém ze čtyř výkonnostních košů a dostala vesměs velmi silné soupeře. Hráči si přáli vyzvat Lyon, kam nedávno z Plzně přestoupil reprezentant Pavel Šulc, to jim ale nesplnilo.
"Psali jsme si těsně před losem. Nevyšlo to, tak snad se bude možnost potkat ve vyřazovací části," řekl záložník Lukáš Červ. "Atmosféra po losu byla taková neutrální, protože jsme vůbec nevěděli, co se stalo. Oni klikli a najednou nám tam zařazují soupeře. Bylo to takové zajímavé, jak to teď rozlosovali. Soupeři jsou kvalitní, zároveň to jsou dobrá jména. Doma máme třeba Porto, výborné mužstvo. Venku jsou to velké týmy," dodal reprezentační středopolař.
Druhý celek minulé sezony české nejvyšší soutěže si zahraje hlavní fázi některého z pohárů počtvrté za sebou. V ligové části Evropské ligy se Západočeši představili i v minulé sezoně a nakonec došli do osmifinále, kde vypadli s Laziem.
Nyní se Viktoria utká s jiným římským favoritem a "starým známým" AS. Na slavný klub z italské metropole už v pohárech narazila dvakrát. V sezoně 2016/17 ve skupině Evropské ligy s AS doma remizovala 1:1 a venku prohrála 1:4. O dva roky později v Lize mistrů v Římě utrpěla debakl 0:5, v Doosan Areně nicméně zvítězila 2:1.
Západočeši se již v pohárech utkali také s dalšími dvěma nadcházejícími soupeři. Přes maďarského šampiona Ferencváros v únoru na úvod vyřazovací fáze Evropské ligy přešli po porážce 0:1 venku a vítězství 3:0 doma. S Fenerbahce v březnu 2013 vypadli v osmifinále po prohře 0:1 na západě Čech a remíze 1:1 v odvetě v Istanbulu. Turecký klub dnes po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů odvolal slavného trenéra Josého Mourinha.
Na dalších pět soupeřů narazí Viktoria v klubových soutěžích UEFA poprvé. Malmö ve 4. předkole s přehledem vyřadilo Olomouc, úřadující švédský mistr vyhrál 3:0 doma a 2:0 ve čtvrteční odvetě na Hané.
Velmi těžkými protivníky budou bundesligový Freiburg i FC Porto, v Aténách proti Panathinaikosu zase čeká plzeňské mužstvo bouřlivá kulisa. Viktorii čekají tři úřadující šampioni svých zemí, vedle Malmö a Ferencvárose ještě Basilej. Západočeši v létě ve 2. předkole Ligy mistrů vyřadili jiný švýcarský celek Servette Ženeva.