Tristní předkolo zatřáslo koeficientem. Česko drží klíčový post, ale náskok se tenčí

Náskok Česka před jedenáctým Řeckem se po závěrečném předkole mírně snížil na necelé tři body, dotírat mohou i aktuálně třináctí Poláci. Na deváté Turecko ztrácejí tuzemské kluby přes tři body, soupeř bude mít nicméně v hlavní fázi o jednoho zástupce méně.
Aktuálně se hraje pro nasazení do přespříští sezony 2027/28. Pro ročník 2026/27 obsadilo Česko letos na jaře deváté místo. Oproti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů tak bude čekat nejméně na trojici tuzemských klubů, nový šampion znovu půjde přímo do Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci.
Začínající sezonu Česko po odečtu zahájilo na desátém místě žebříčku. Pozici drží i po kvalifikaci, ve 4. předkole se ale jeho zástupcům nedařilo. V tomto týdnu prohrály svůj odvetný zápas všechny tři kluby, takže Sparta, Olomouc a Ostrava nezapsaly ani bod. Baník navíc vypadl a v hlavní fázi bude pokračovat už jen čtveřice z pěti českých mužstev. Po jednom v Lize mistrů a Evropské lize a po dvou v Konferenční lize.
V součtu s bonusem za přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů pro Slavii zatím tuzemské kluby vybojovaly v této pohárové sezoně 14 bodů, což po vydělení pěti účastníky činí 2,800 bodu. Totožný zisk dosud zapsalo i deváté Turecko, na které Češi před hlavní fází ztrácejí 3,300 bodu. Soupeř ale ve čtvrtek přišel o dva vyřazené celky Besiktas Istanbul a Basaksehir a bude pokračovat už jen s třemi kluby.
Jedenácté Řecko ve 4. předkole mírně snížilo ztrátu a aktuálně má na desítku manko 2,788 bodu. Ve hře mu zůstává rovněž čtveřice zástupců, po jednom v Lize mistrů a Konferenční lize a po dvou v Evropské lize.
Nebezpečné pro Česko může být i třinácté Polsko, které na první desítku aktuálně ztrácí téměř 4,5 bodu. V sezoně nicméně zapsalo po vydělení už 4,875 bodu a prožilo nesmírně úspěšnou kvalifikaci. Polákům zůstávají ve hře všichni čtyři zástupci, a to v Konferenční lize. Zároveň na rozdíl od Čechů budou dělit bodový zisk pouze čtyřmi.
Dvanáctí Norové a čtrnáctí Dánové by elitní desítku atakovat neměli. Oběma zemím totiž v hlavní fázi zůstaly jen dva celky. Klíčové v boji o udržení desátého místa mohou být čtyři vzájemné zápasy českých mužstev s těmi polskými v Konferenční lize. Sparta se utká s Legií Varšava a Čenstochovou, kterou vyzve i Olomouc. Hanáci nastoupí ještě proti Lechu Poznaň.