Také Mourinha už dopaluje VAR. Rozhoduje se v kancelářích, vztekal se po prohře

Trenéra fotbalistů Tottenhamu Josého Mourinha rozčílily v duelu 21. kola anglické ligy proti Southamptonu, kterému "Kohouti" podlehli 0:1, verdikty videorozhodčího. Podle portugalského kouče jsou videorozhodčí důležitější než hlavní sudí, jelikož zásadně ovlivňují zápasy.

"Ten systém by se neměl nazývat VAR, video asistent rozhodčího, ale VR, tedy videorozhodčí, protože se přesně jako hlavní arbitr chová. Je to zvláštní. Na trávníku vidíte sudí, ale ve skutečnosti jsou to jen asistenti. Zásadní rozhodnutí v zápasech činí lidé v kancelářích," řekl na tiskové konferenci Mourinho.

Sporný moment nastal v 74. minutě, kdy kapitán Harry Kane srovnal na 1:1, ale gól kvůli jeho milimetrovému ofsajdu neplatil. "Proti Brightonu neuznali Kaneovi branku kvůli nepatrnému ofsajdu. V dalším utkání s Norwichem neuznali našemu soupeři podobný gól. Přiznávám, že na dnešní situaci jsem se ještě nedíval," uvedl šestapadesátiletý Mourinho.

Více ho rozčílila situace z prvního poločasu. "Vím jistě, že zákrok na Deleho Alliho byla penalta a VAR vůbec nezasáhl. Místo toho zkoumali zákrok, o kterém jsem i na vzdálenost 75 yardů věděl, že z něj pokutový kop nebude. Podle mě nechali zasáhnout VAR, abychom se už nevraceli k té situaci, která penaltová byla," konstatoval někdejší kouč Porta, Chelsea, Interu Milán, Realu Madrid nebo Manchesteru United.

Podle něj se verdikty na základě konzultace s videem ubírají špatným směrem. "Někdy jdou rozhodnutí v náš prospěch, někdy naopak. Ale ten směr je opravdu špatný a první změna by měla nastat v pojmenování," prohlásil trojnásobný anglický mistr s Chelsea, který kvůli protestům obdržel žlutou kartu.

Spurs nevyhráli třetí z posledních čtyř utkání v Premier League a navíc přišli o Kanea. Kapitán mužstva si při neuznané trefě poranil zadní stehenní sval a musel vystřídat. Rozsah jeho zranění je zatím nejasný.