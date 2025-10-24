Fotbal

Šulc udivuje Evropu, lepší jsou jen dvě superhvězdy. Trenér teď kvůli němu čelí tlaku

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 3 hodinami
Na hřišti strávil sotva deset minut a už přihrál na pojišťovací gól. Scéna ze čtvrtečního pohárového utkání Lyonu proti Basileji krásně ilustrovala dosavadní angažmá Pavla Šulce ve francouzském velkoklubu. Český fotbalový záložník si začíná prokousávat cestu z lavičky na oblíbenou pozici v sestavě a trenér Paulo Fonseca je teď pod tlakem médií i fanoušků.
Pavel Šulc
Pavel Šulc | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / MARTIN ALEX

Posila z Plzně nepřišla v létě do Lyonu na francouzské poměry za zrovna mrzký peníz.

Sedm a půl milionu eur plus bonusy je solidní luxus na hráče, který od začátku sezony doteď strávil téměř dvě třetiny času na lavičce. 

Trenér Fonseca se netají tím, že chce dát blonďatému záložníkovi čas na rozkoukání se.

Šulce zkouší na různých postech, rotuje sestavou a nechává ho jako žolíka naskakovat z lavičky.

Jenže Lyon, který má sezonu co sezonu nejvyšší ambice, vyhrál z posledních pěti ligových zápasů jen dva a v tabulce je až na pátém místě.  A portugalský stratég je tak pod tlakem.

Statistiky jsou totiž neúprosné. Šulc je navzdory nízkému vytížení se třemi góly aktuálně nejlepším střelcem klubu.

Když k tomu přičteme i statistiky z Evropské ligy, má k dobru další dvě asistence. K té poslední potřeboval jen deset minut času.

"Šulc je dynamický altruista. Hraje nezištně, umí si užít každou minutu na hřišti, sám se vidí jako číslo deset, které hraje vysoko a pouští se za obranu soupeře," chválí ho regionální lyonský deník Le Progres.

"Proti Nice byl za tuto práci na tomto postu odměněn dvěma góly," připomíná list.

Český reprezentant je pořádně vidět ve statistikách napříč Evropou. Analytický server Opta přišel s informací, že Šulc je se čtyřiceti body od začátku minulé sezony třetím nejproduktivnějším fotbalistou v evropských soutěžích, když přičteme i evropské poháry. Lepší už jsou pouze Mohamed Salah z Liverpoolu a Raphinha z Barcelony. 

"No, myslím, že náš klub dává přednost ruletě před statistikami, ale Šulc byl ve čtvrtek zase rozhodující faktor," rýpl si v diskuzi na sociálních sítích fanoušek Lyonu s přezdívkou Nest´r.

Trenér Fonseca si je sílícího mediálního zájmu o Šulce vědom, však také rodáka z Karlových Varů vyslal na středeční tiskovou konferenci před utkáním Evropské ligy. 

"Pavel je opravdu jiný hráč. Možná ten, který vůbec nejlépe rozumí prostoru, který chápe, kdy je potřeba podpořit přihrávkou a kdy jít hluboko do pole. V tom se odlišuje," oceňuje Fonseca.

Vzhledem k tomu, že Šulc většinu čtvrtečního zápasu, stejně jako jeho český kolega Adam Karabec, šetřil síly na lavičce, se dá očekávat, že se objeví v základní sestavě v nedělní veledůležité bitvě proti Štrasburku, který je v Ligue 1 na třetím místě před Lyonem.

Čtvrteční gólová asistence Pavla Šulce:

Fotbal Pavel Šulc Olympique Lyon Evropská liga

