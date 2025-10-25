Fotbal

Známý sparťan znovu v průšvihu. Babicu po zápase v Rijece zadržela policie

Sport Sport
před 17 minutami
Cesta fanoušků Sparty na chorvatský jih rozhodně nebyla pro slabé povahy. Déšť, zima, přerušené utkání a nakonec i těsná porážka s Rijekou. Přesto zůstala skupina věrných na tribunách až do konce – mezi nimi i televizní kuchař a známý sparťan Jiří Babica. Jenže jeho fotbalový zážitek neskončil s hvizdem rozhodčího, ale v policejním autě.
Jiří Babica
Jiří Babica | Foto: Tomáš Vocelka

O incidentu, který se odehrál po páteční dohrávce Konferenční ligy, jako první informoval server iSport.cz. Podle svědků byl Babica zadržen krátce po zápase přímo na stadionu Rujevica, kde se pohyboval v sektoru hostujících fanoušků. Video, které se objevilo na sociálních sítích, ukazuje, jak ho policisté odvádějí z tribuny.

"Ještě během druhého poločasu normálně fandil s ostatními, po konci zápasu ale zmizel a pak jsme zjistili, že ho odvedla policie," popsal jeden z účastníků výjezdu.

Podle informací chorvatských médií nešlo o žádný násilný incident. Zadržení mělo být spíše preventivního charakteru - kvůli možné konzumaci alkoholu nebo nedorozumění při přesunech fanoušků po zápase.

Babica byl po krátkém výslechu propuštěn a stadion opustil bez obvinění.

Známý kuchař se přitom nedávno dostal do potíží s fanouškovskou komunitou Sparty. Při říjnovém derby se mu nelíbilo, že kvůli velkému choreu nevidí na hřiště, a začal ho strhávat. Tím si znepřátelil tvrdé jádro kotle, které si podobné zásahy nenechává líbit. Podle očitých svědků tehdy skončil dokonce napadený.

Po krátkém období napětí ale vše údajně urovnal - a právě proto se bez obav vydal i do Chorvatska. Na tribunách Rijeky fandil spolu s ostatními a podle svědků působil klidně. "Nic nevyváděl, nebyl agresivní. Policie ho asi zadržela spíš omylem," uvedl jeden z přítomných fanoušků.

I když Babica nakonec vyvázl bez následků, jeho jméno se tak už podruhé během krátké doby objevilo v souvislosti s nepříjemnostmi na fotbalových stadionech. Sparta se k celé věci zatím nevyjádřila, podle chorvatských úřadů ale incident nijak dál řešit nehodlají.

Fotbal sport Jiří Babica Konferenční liga AC Sparta Praha

