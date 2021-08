Strašné zklamaní, řekl o vyřazení Plzně Bílek. Budoucnost klubu řešit nechtěl

Trenér fotbalistů Plzně Michal Bílek po odvetě závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy s CSKA Sofia prožíval velké zklamání.

Jeho svěřenci na hřišti bulharského týmu ztratili domácí dvoubrankový náskok a ve 119. minutě prodloužení inkasovali rozhodující gól na 3:0. Kouč nechce spekulovat, jaký bude mít neúspěch dopad na Viktorii, která třetí rok po sobě neprošla do skupiny evropských pohárů.

"Všichni jsme si přáli, aby to dopadlo v náš prospěch. Jsme všichni samozřejmě strašně zklamaní," řekl Bílek na tiskové konferenci v Sofii. "Měli jsme to dobře rozehrané, vedli jsme po prvním zápase 2:0. Dneska jsme prohráli, nevyšlo to. Jaký to bude mít dopad? To není otázka na mě," doplnil bývalý reprezentační trenér.

Lídři české ligy inkasovali první gól už v šesté minutě od Grahama Careyho a po hodině hry srovnal stav dvojzápasu Georgi Jomov. Zatímco v prvním poločase Plzeň držela s CSKA krok, po změně stran i v prodloužení většinou působila bezzubě a bezradně.

"My jsme věděli, že v ofenzivě mají celou řadu kvalitních zkušených hráčů. Přestože jsme udělali nějaké střídání, nevedlo to k tomu, abychom naši hru uklidnili a líp drželi míč. Nedostali jsme se tolik do hry ve druhé půli ani v prodloužení, jak bychom sami chtěli. Proto jsme nebyli nebezpeční pro soupeřovu branku," konstatoval Bílek.

"V čem to vidím? Může to být nezkušeností, tím, že dochází síly nebo kvalitou soupeře. Ten chvílemi dobře držel balon a vytvořil si určitý tlak," přidal šestapadesátiletý kouč, podle kterého domácím pomohla i podpora fanoušků na Národním stadionu. "Atmosféra byla fotbalová, pro domácí to byla velká výhoda. Po druhé brance to pro nás bylo hodně složité," podotkl Bílek.

Rekordní jednatřicetinásobní bulharští mistři o postupu rozhodli těsně před koncem gólovou hlavičkou Jurgena Mattheije. "Bylo to přes celé hřiště, tuhle situaci jsem úplně přesně neviděl, co se tam stalo. Jestli to byl faul? Prostě neuhlídali jsme jednu standardní situaci, to je velká chyba," prohlásil plzeňský kouč.

Celé utkání absolvoval na hrotu osamocený Tomáš Chorý, další útočník a nejlepší týmový střelec Jean-David Beauguel naskočil do hry až ve 114. minutě. Chvíli předtím byl vyloučený domácí Jordy Caicedo po druhé žluté kartě.

"Bogy (Beauguel) nastoupil ke konci zápasu, protože měl zdravotní problémy a netroufl si hrát delší časový úsek. Soupeř šel do deseti, my jsme chtěli balony dostávat do strany, aby tam chodily centry, ale bohužel jsme se k tomu nedostali," dodal Bílek.