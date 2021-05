Sparta - Slavia. Pražští rivalové se utkají o finále MOL Cupu

O ligovém mistrovi je již rozhodnuto, potřetí v řadě slaví ligový primát Slavia Praha. Sešívaní ovládli Fortuna:Ligu rozdílem třídy, kromě úvodu sezony nedali nikomu ani čuchnout a zatím ani jednou neprohráli. Ve hře je však i cenný ligový pohár pod názvem MOL Cup. Ten už zná jednoho svého finalistu. Tím je Viktoria Plzeň, která může zachránit nepovedenou sezonu. Západočeši čekají, kdo se jim za dva týdny postaví. Mají však jasno. Bude to jeden z pražských velikánů. Buď to Sparta, nebo Slavia. Výhodu domácího prostředí mají letenští, tým z Edenu však jde do utkání sebevědomý. Svého soupeře totiž v této sezoně dvakrát porazil a věřím, že se mu to povede i potřetí. Bitva dvou rivalů o finále je to nejlepší, co si mohli fanoušci přát.