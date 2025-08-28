Los Ligy mistrů: Slavia pojede dvakrát do Itálie, doma přivítá Barcelonu a Arsenal

Doma Pražané v ligové části přivítají Barcelonu, s níž stejně jako s Interem hráli i při své poslední účasti v hlavní fázi, jiný španělský klub Bilbao, Arsenal a Bodö/Glimt. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.
Evropské poháry se druhým rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové fáze vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým odehraje osm zápasů s různými soupeři, z toho čtyři doma a stejný počet venku.
Hlavní část Ligy mistrů začne v polovině září a vyvrcholí závěrečný osmým kolem 28. ledna příštího roku. Přesný rozpis termínů zveřejní UEFA až v sobotu. Finále se uskuteční 30. května v Budapešti.
"Jsou to skvělé, velké týmy, ať už doma nebo venku. Když už se takhle někam dostaneme, vždy myslím na to, aby to byl zážitek pro klub i pro fanoušky," řekl v nahrávce pro média od klubu trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
"Určitě si nemáme na co stěžovat. Je tam finalista minulé sezony Inter, Barcelona je pojem sám o sobě. Velké výjezdy, nebo třeba Tottenham s Tondou Kinským. Těžko se predikuje, kdo postoupí nebo ne, s jakým počtem bodů. Budeme to brát zápas po zápase a uvidíme, v jaké budeme na konci situaci," uvedl kouč.
"Přál bych si, abychom byli těm týmům důstojným soupeřem, abychom je potrápili. Kvalita těch týmů je obrovská. Bude to fakt těžké sbírat body a postoupit, ale pokusíme se o to," řekl jeden z kapitánů Pražanů Tomáš Holeš.
Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v klubové historii a poprvé po šesti letech. V ročníku 2019/20, který se hrál ještě se čtyřčlennými skupinami, obsadila v tabulce bez vítězství poslední místo.
Tentokrát červenobílí díky postavení Česka v žebříčku koeficientů coby domácí šampion nemuseli hrát kvalifikaci a dostali se rovnou do hlavní fáze. Plzeň ztroskotala ve 3. předkole na Glasgow Rangers a čeká ji Evropská liga.
Slavia figurovala při losu ve třetím ze čtyř výkonnostních košů. Z prvního koše dostala dva ze tří soupeřů, s nimiž se utkala v hlavní fázi i před šesti lety. Venku s Interem Milán i Barcelonou nečekaně remizovala a šlo o její jediné dva body ve skupině, doma oběma favoritům podlehla. Italský velkoklub na konci května ve finále minulého ročníku utrpěl debakl 0:5 s Paris St. Germain.
Pražané si už v minulosti zahráli v pohárech také s Arsenalem. V roce 2021 vypadli s londýnským klubem po remíze 1:1 venku a porážce 0:4 doma ve čtvrtfinále Evropské ligy. S Arsenalem se utkali i při premiérové účasti v hlavní fázi Ligy mistrů na podzim 2007. Zatímco doma dosáhli na bezbrankovou remízu, venku utrpěli nejtěžší debakl v pohárech v historii - 0:7.
Ve skupině tehdy skončili třetí a následně přešli do Poháru UEFA, v němž vypadli s Tottenhamem po výsledcích 1:2 doma a 1:1 venku. S londýnským klubem neuspěli ani o sezonu dříve, kdy utrpěli dvě porážky 0:1. Bývalý brankář Slavie Kinský aktuálně plní v Tottenhamu roli dvojky.
S Bilbaem se Pražané utkají druhou sezonu po sobě, vloni v říjnu na stadionu španělského celku prohráli v Evropské lize 0:1. Tentokrát proti němu nastoupí doma. Na zbylou trojici soupeřů Bergamo, Bodö/Glimt a Pafos červenobílí v pohárech dosud nenarazili.
Česko bude mít v hlavní fázi Ligy mistrů svého zástupce podruhé za sebou. Před rokem se v milionářské soutěži v prvním ročníku hraném v novém formátu představila Sparta, která nepostoupila do jarní vyřazovací části.