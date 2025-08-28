Nadšený Krejčí. Ve Wolves je prvním Čechem v historii, uvedli ho strhujícím videem

V rozhovoru pro klubovou televizi uvedl, že velkou roli při jeho rozhodování sehrál trenér Vítor Pereira, jenž o něj hodně stál. Krejčí také věří, že mu bude svědčit systém s třemi stopery, na které je zvyklý.
Bývalý kapitán Sparty po ročním působení ve španělské Gironě zamířil k druhému zahraničnímu angažmá. V týmu "Vlků" bude nejprve hostovat, součástí dohody je opce na přestup.
"Je to vzrušující. Čeká mě největší liga na světě, je to sen. Jsem vděčný za tuto příležitost od klubu a od všech, kteří se na tom podíleli a vložili do mě důvěru. Doufám, že jim ji oplatím," uvedl Krejčí.
Ve Wolverhamptonu bude vůbec prvním Čechem v klubové historii. "Je to pro mě velká čest. Premier League je nejlepší liga na světě. Je to pro mě velký úspěch jako pro kluka z Čech. V minulosti v této lize hrálo několik velkých hráčů z naší země," podotkl Krejčí.
"Je mi potěšením, že budu teď jedním z nich. Doufám a věřím, že budu nejen tím, kdo zde hrál, ale také tím, kdo něco předvede. Těším se na každý zápas, na každou výzvu," prohlásil odchovanec Zbrojovky Brno.
Velký zájem o něj měl přímo portugalský trenér "Vlků" Pereira. S Krejčím se shodou okolností setkal už na začátku srpna, kdy český obránce s Gironou zvítězil v letní přípravě nad Wolverhamptonem 2:1.
"Jednání probíhala v minulém týdnu. Rozhovory na mě udělaly velký dojem a byly pro mě velmi zajímavé, protože trenér řekl, že byl nadšený z mé minulé sezony. Ukázal mi některé základní věci, které chce od týmu a ode mě," přiblížil Krejčí.
"Těším se, až se s ním setkám jako s člověkem, budu s ním pracovat a rozvíjet se jako profesionál. Je zajímavé, že jsme se setkali už v přípravě. Nikoho jsem osobně neznal, ale to nevadí. Teď se nemohu dočkat, až se s ostatními potkám na hřišti jako se spoluhráči," doplnil hráč s 20 starty za národní A-tým.
Příchod do nejslavnější ligové soutěže světa bere jako další krok v kariéře.
"Doufám, že mi pomohou všechny mé dosavadní zkušenosti ze Sparty, z Evropské ligy, z Ligy mistrů, ze španělské ligy. Jdu krok za krokem. Snažím se brát si co nejvíce informací a věcí ze všech těch zápasů, od spoluhráčů, z minulosti. Věřím, že to dokážu využít. A doufám, že se tady naučím ještě mnohem víc," přál si Krejčí.
Prostředí ve Wolverhamptonu na něj udělalo veliký dojem.
"Jsem nadšený. Už první den je pro mě velmi vzrušující vidět, jak pracují zaměstnanci a všechno kolem klubu. Je to úžasné. Nemůžu se dočkat. Posledních pár dní bylo bláznivých. Také cestování bylo náročné. Ale věřím, že to brzy skončí, bude to již klidnější a budu mít více času soustředit se na svůj nový klub," řekl Krejčí.
V Gironě nastupoval v základní sestavě, ve Wolverhamptonu si bude muset místo v zahajovací jedenáctce vybojovat. Mohl by mu sedět systém na tři stopery, s nímž se setkal ve Spartě a několikrát i v reprezentaci.
"Ve Spartě jsme hráli na tři obránce a s tímto systémem jsme se kvalifikovali do Ligy mistrů a vyhráli dva tituly. Mám také zkušenosti z národního týmu a z minulých klubů ve čtyřce. Jde o taktiku, ale také o cit pro hru. V mládí jsem se hodně naučil, vyrůstal jsem na pozici záložníka. Myslím, že mohu využít to, co jsem se naučil v záloze, i na pozici středního obránce. Obecně rád hraji s míčem, hledám způsoby, jak se zdokonalovat," doplnil Krejčí.
