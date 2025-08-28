Fotbal

Nadšený Krejčí. Ve Wolves je prvním Čechem v historii, uvedli ho strhujícím videem

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno před 19 hodinami
Český fotbalista Ladislav Krejčí označil příchod do Wolverhamptonu za splněný sen. Šestadvacetiletý reprezentační obránce považuje za velký osobní úspěch, že si bude moci vyzkoušet anglickou Premier League.
Ladislav Krejčí
Ladislav Krejčí | Foto: Reuters

V rozhovoru pro klubovou televizi uvedl, že velkou roli při jeho rozhodování sehrál trenér Vítor Pereira, jenž o něj hodně stál. Krejčí také věří, že mu bude svědčit systém s třemi stopery, na které je zvyklý.

Bývalý kapitán Sparty po ročním působení ve španělské Gironě zamířil k druhému zahraničnímu angažmá. V týmu "Vlků" bude nejprve hostovat, součástí dohody je opce na přestup.

"Je to vzrušující. Čeká mě největší liga na světě, je to sen. Jsem vděčný za tuto příležitost od klubu a od všech, kteří se na tom podíleli a vložili do mě důvěru. Doufám, že jim ji oplatím," uvedl Krejčí.

Ve Wolverhamptonu bude vůbec prvním Čechem v klubové historii. "Je to pro mě velká čest. Premier League je nejlepší liga na světě. Je to pro mě velký úspěch jako pro kluka z Čech. V minulosti v této lize hrálo několik velkých hráčů z naší země," podotkl Krejčí.

"Je mi potěšením, že budu teď jedním z nich. Doufám a věřím, že budu nejen tím, kdo zde hrál, ale také tím, kdo něco předvede. Těším se na každý zápas, na každou výzvu," prohlásil odchovanec Zbrojovky Brno.

Velký zájem o něj měl přímo portugalský trenér "Vlků" Pereira. S Krejčím se shodou okolností setkal už na začátku srpna, kdy český obránce s Gironou zvítězil v letní přípravě nad Wolverhamptonem 2:1.

"Jednání probíhala v minulém týdnu. Rozhovory na mě udělaly velký dojem a byly pro mě velmi zajímavé, protože trenér řekl, že byl nadšený z mé minulé sezony. Ukázal mi některé základní věci, které chce od týmu a ode mě," přiblížil Krejčí.

"Těším se, až se s ním setkám jako s člověkem, budu s ním pracovat a rozvíjet se jako profesionál. Je zajímavé, že jsme se setkali už v přípravě. Nikoho jsem osobně neznal, ale to nevadí. Teď se nemohu dočkat, až se s ostatními potkám na hřišti jako se spoluhráči," doplnil hráč s 20 starty za národní A-tým.

Příchod do nejslavnější ligové soutěže světa bere jako další krok v kariéře.

"Doufám, že mi pomohou všechny mé dosavadní zkušenosti ze Sparty, z Evropské ligy, z Ligy mistrů, ze španělské ligy. Jdu krok za krokem. Snažím se brát si co nejvíce informací a věcí ze všech těch zápasů, od spoluhráčů, z minulosti. Věřím, že to dokážu využít. A doufám, že se tady naučím ještě mnohem víc," přál si Krejčí.

Prostředí ve Wolverhamptonu na něj udělalo veliký dojem.

Související

Monstrum, uvádějí Wolves Krejčího. Řeší se virální záběry i "nesmyslné" peníze

Ladislav Krejčí, Girona

"Jsem nadšený. Už první den je pro mě velmi vzrušující vidět, jak pracují zaměstnanci a všechno kolem klubu. Je to úžasné. Nemůžu se dočkat. Posledních pár dní bylo bláznivých. Také cestování bylo náročné. Ale věřím, že to brzy skončí, bude to již klidnější a budu mít více času soustředit se na svůj nový klub," řekl Krejčí.

V Gironě nastupoval v základní sestavě, ve Wolverhamptonu si bude muset místo v zahajovací jedenáctce vybojovat. Mohl by mu sedět systém na tři stopery, s nímž se setkal ve Spartě a několikrát i v reprezentaci.

"Ve Spartě jsme hráli na tři obránce a s tímto systémem jsme se kvalifikovali do Ligy mistrů a vyhráli dva tituly. Mám také zkušenosti z národního týmu a z minulých klubů ve čtyřce. Jde o taktiku, ale také o cit pro hru. V mládí jsem se hodně naučil, vyrůstal jsem na pozici záložníka. Myslím, že mohu využít to, co jsem se naučil v záloze, i na pozici středního obránce. Obecně rád hraji s míčem, hledám způsoby, jak se zdokonalovat," doplnil Krejčí.

 
Mohlo by vás zajímat

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Velká ostuda, absolutně bez respektu, pustil se Hapal do přemožitele Baníku

Velká ostuda, absolutně bez respektu, pustil se Hapal do přemožitele Baníku

Sen o pohárové Evropě na Bazalech rychle zhasl. Baník v odvetě proti Celje propadl

Sen o pohárové Evropě na Bazalech rychle zhasl. Baník v odvetě proti Celje propadl

Baník - Celje 0:2. Ostrava prohrála i odvetu a Konferenční ligu si nezahraje

Baník - Celje 0:2. Ostrava prohrála i odvetu a Konferenční ligu si nezahraje
Fotbal sport Obsah Ladislav Krejčí Wolverhampton Wanderers F.C. Premier League

Právě se děje

před 5 minutami
Auto

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 6 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky
Zahraničí

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let
Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 35 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa
Ostatní sporty

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 1 hodinou
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy
Motorismus

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet
Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy