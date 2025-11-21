Olomouc zaplatí čtvrt milionu za výtržnosti svých fanoušků v Arménii

Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje vstupenek vlastním příznivcům na příští venkovní zápas v evropských pohárových soutěžích.
V platnost vstoupí, pokud se diváci obdobně proviní v následujících dvou letech. UEFA o rozhodnutí disciplinární komise informovala na svém webu.
Sigma se v Jerevanu představila 6. listopadu, zápas vyhrála 2:1 a ve 3. kole soutěže si připsala první vítězství. Výtržnosti v hledišti se odehrály v průběhu prvního poločasu poté, co se hosté podruhé ujali vedení.
V důsledku potyček obou táborů rozhodčí zápas zhruba na šest minut přerušil.
Stejně vysokou pokutu zaplatí i arménský klub, dalších 2500 eur (přes 60 tisíc korun) mu UEFA vyměřila za použití pyrotechniky. Navrch Noahu hrozí částečné uzavření stadionu, pokud se budou výtržnosti v rovněž dvouletém zkušebním období opakovat.