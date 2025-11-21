Fotbal

Olomouc zaplatí čtvrt milionu za výtržnosti svých fanoušků v Arménii

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Sigma Olomouc dostala od UEFA pokutu 10 tisíc eur (242 tisíc korun) za výtržnosti fanoušků při utkání Konferenční ligy na stadionu arménského Noahu.
Olomoučtí fanoušci, ilustrační snímek
Olomoučtí fanoušci, ilustrační snímek | Foto: Lukáš Drštička

Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje vstupenek vlastním příznivcům na příští venkovní zápas v evropských pohárových soutěžích.

V platnost vstoupí, pokud se diváci obdobně proviní v následujících dvou letech. UEFA o rozhodnutí disciplinární komise informovala na svém webu.

Sigma se v Jerevanu představila 6. listopadu, zápas vyhrála 2:1 a ve 3. kole soutěže si připsala první vítězství. Výtržnosti v hledišti se odehrály v průběhu prvního poločasu poté, co se hosté podruhé ujali vedení.

V důsledku potyček obou táborů rozhodčí zápas zhruba na šest minut přerušil.

Stejně vysokou pokutu zaplatí i arménský klub, dalších 2500 eur (přes 60 tisíc korun) mu UEFA vyměřila za použití pyrotechniky. Navrch Noahu hrozí částečné uzavření stadionu, pokud se budou výtržnosti v rovněž dvouletém zkušebním období opakovat.

 
Fotbal sport Obsah SK Sigma Olomouc Konferenční liga fanoušek pokuta

