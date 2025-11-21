Fotbal

Priske je ve Švédsku absolutním hitem. Klub se třese na transfer, City dostane košem

Jiří Škuba Jiří Škuba
před 1 hodinou
Jméno Priske po čase opět rezonuje fotbalovou Evropou. Tentokrát ovšem nejde o trenéra Briana, který momentálně velí lavičce v pražské Spartě. Rušno je kolem jeho jednadvacetiletého syna Augusta. Mladý Dán v dresu Djurgaardenu září, nyní byl zvolený nejlepším útočníkem švédské ligy.
August Priske
August Priske | Foto: Profimedia.cz

27 zápasů, 18 gólů a dvě asistence. Dělené první místo pro krále střelců.

To je základní vizitka Augusta Priskeho v letošním ročníku švédské fotbalové ligy, která skončila v půlce listopadu (hraje se systémem jaro - podzim).

Fanouškům v Česku je samozřejmě známý díky svému slavnému otci Brianovi, který se letos vrátil do Sparty, s níž získal dva mistrovské tituly. Je ale dost dobře možné, že se české fotbalové veřejnosti brzy představí i jeho syn.

Pokud Češi v březnu postoupí přes Irsko do finále baráže o mistrovství světa, je pravděpodobné, že na ně bude číhat dánský soupeř. Mladý Priske zatím nemá v seniorské reprezentaci jediný start, ale nesáhnout po vytáhlém mladíkovi s fantastickou formou, to by byl skoro hřích.

Navíc se dá očekávat, že v březnu už bude jednadvacetiletý rodák z Genku kopat na lepší adrese. Není to tak dlouho, co měl Priske junior nakročeno do německého Lipska, ale nakonec se rozhodl zůstat ve Stockholmu. To ale ještě víc posílilo spekulace o tom, kam v zimě zamíří.

A v Djurgaardenu se už nyní třesou na rekordní transfer. Dosavadní rekord klubu drží čtvrtmiliardový letní prodej Lucase Bergvalla do Tottenhamu, nyní se ve švédské metropoli těší na ještě tučnější příjem do rozpočtu.

Minulý týden web FotbollDirekt přinesl informaci, že několik klubů z Německa, Anglie a Francie přišlo s nabídkami, které se pohybovaly od 270 do 300 milionů korun. 

Priske se netají tím, že ho láká Premier League. Který klub to ale bude?

"To je zatraceně dobrá otázka," rozpovídal se ve švédském podcastu Tuttosvenskan. "Nemám moc dobrý přehled o klubech ani hráčích. Ale je jasné, že chcete jít tam, kde budete hrát a kde budete mít důležitou roli," prohlásil s tím, že jít si sednout na lavičku Manchesteru City by ho úplně nelákalo.

A ještě jeden klub z jeho výběru padá: pražská Sparta. Tu v zimní přestávce zřejmě čeká výraznější osvěžení stávajícího kádru, mladý Priske ovšem befel k přesunu do Prahy určitě nedostane.

"Novináři se mě často ptají, jestli bych Augusta nechtěl mít ve svém týmu. Nebo jestli mu radím. Já se snažím být hlavně jeho otec. Ne trenér nebo rádce," řekl Priske v rozhovoru pro Sparta Unlimited. "Nejsem si jistý, jestli by bylo dobré, abychom pracovali spolu," dodal s úsměvem.

Související

Návštěva Priskeho v kabině rozhodčích? Sudí Beneš dostal úsměvnou pokutu

Champions League - Manchester City v Feyenoord
 
Mohlo by vás zajímat

Pyro není zločin? Slavia dostala za chování fanoušků v Plzni rekordní pokutu

Pyro není zločin? Slavia dostala za chování fanoušků v Plzni rekordní pokutu

Los baráže MS je hratelný, tvrdí Sionko. Nejhorší by prý byla větev Itálie

Los baráže MS je hratelný, tvrdí Sionko. Nejhorší by prý byla větev Itálie

Návštěva Priskeho v kabině rozhodčích? Sudí Beneš dostal úsměvnou pokutu

Návštěva Priskeho v kabině rozhodčích? Sudí Beneš dostal úsměvnou pokutu

Boj o MS začne proti Irům. Barážový los je přísný, ale Čechům dal i obrovskou výhodu

Boj o MS začne proti Irům. Barážový los je přísný, ale Čechům dal i obrovskou výhodu
Fotbal sport Obsah Brian Priske AC Sparta Praha Dánská fotbalová reprezentace

Právě se děje

Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj dostal návrh amerického mírového plánu, bude o něm jednat s Trumpem
Zahraničí

ŽIVĚ
Zelenskyj dostal návrh amerického mírového plánu, bude o něm jednat s Trumpem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Konec jedné éry: maďarské vysílání Rádia Svobodná Evropa mizí z éteru
Zahraničí

Konec jedné éry: maďarské vysílání Rádia Svobodná Evropa mizí z éteru

Podle organizace Reportéři bez hranic je Maďarsko na 68. místě ve světovém hodnocení svobody tisku. To je třetí nejhorší umístění mezi zeměmi EU.
před 1 hodinou
Priske je ve Švédsku absolutním hitem. Klub se třese na transfer, City dostane košem
Fotbal

Priske je ve Švédsku absolutním hitem. Klub se třese na transfer, City dostane košem

Mladý Dán v dresu Djurgaardenu září, nyní byl zvolený nejlepším útočníkem švédské ligy.
před 1 hodinou
Japonskou ekonomiku čeká stimulační injekce v objemu bezmála tří bilionů korun
Ekonomika

Japonskou ekonomiku čeká stimulační injekce v objemu bezmála tří bilionů korun

Jde o první zásadní ekonomickou iniciativu nové premiérky Sanae Takaičiové, která se zavázala prosazovat expanzivní fiskální opatření.
před 2 hodinami
Mimozemšťané se nekonají. Kometa 3I/Atlas je podle NASA jen "přátelský kus ledu"
Magazín

Mimozemšťané se nekonají. Kometa 3I/Atlas je podle NASA jen "přátelský kus ledu"

NASA zveřejnila první snímky mezihvězdné komety 3I/Atlas. Rozmazané záběry potvrdily, že jde o běžnou kometu z ledu a prachu, ne o mimozemskou sondu.
před 2 hodinami
Nenechte si ujít: Černá komedie Švábi nebo výstava o vyčerpání ze současné doby
Přehled
Kultura

Nenechte si ujít: Černá komedie Švábi nebo výstava o vyčerpání ze současné doby

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
před 2 hodinami
Skvělý Nečas. Útočník znovu ničil obranu soupeře, Colorado protáhlo epickou sérii
Hokej

Skvělý Nečas. Útočník znovu ničil obranu soupeře, Colorado protáhlo epickou sérii

Český hokejový útočník Martin Nečas třemi nahrávkami režíroval výhru Colorada 6:3 nad New York Rangers.
Další zprávy