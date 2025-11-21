Priske je ve Švédsku absolutním hitem. Klub se třese na transfer, City dostane košem

27 zápasů, 18 gólů a dvě asistence. Dělené první místo pro krále střelců.
To je základní vizitka Augusta Priskeho v letošním ročníku švédské fotbalové ligy, která skončila v půlce listopadu (hraje se systémem jaro - podzim).
Fanouškům v Česku je samozřejmě známý díky svému slavnému otci Brianovi, který se letos vrátil do Sparty, s níž získal dva mistrovské tituly. Je ale dost dobře možné, že se české fotbalové veřejnosti brzy představí i jeho syn.
Pokud Češi v březnu postoupí přes Irsko do finále baráže o mistrovství světa, je pravděpodobné, že na ně bude číhat dánský soupeř. Mladý Priske zatím nemá v seniorské reprezentaci jediný start, ale nesáhnout po vytáhlém mladíkovi s fantastickou formou, to by byl skoro hřích.
Navíc se dá očekávat, že v březnu už bude jednadvacetiletý rodák z Genku kopat na lepší adrese. Není to tak dlouho, co měl Priske junior nakročeno do německého Lipska, ale nakonec se rozhodl zůstat ve Stockholmu. To ale ještě víc posílilo spekulace o tom, kam v zimě zamíří.
A v Djurgaardenu se už nyní třesou na rekordní transfer. Dosavadní rekord klubu drží čtvrtmiliardový letní prodej Lucase Bergvalla do Tottenhamu, nyní se ve švédské metropoli těší na ještě tučnější příjem do rozpočtu.
Minulý týden web FotbollDirekt přinesl informaci, že několik klubů z Německa, Anglie a Francie přišlo s nabídkami, které se pohybovaly od 270 do 300 milionů korun.
Priske se netají tím, že ho láká Premier League. Který klub to ale bude?
"To je zatraceně dobrá otázka," rozpovídal se ve švédském podcastu Tuttosvenskan. "Nemám moc dobrý přehled o klubech ani hráčích. Ale je jasné, že chcete jít tam, kde budete hrát a kde budete mít důležitou roli," prohlásil s tím, že jít si sednout na lavičku Manchesteru City by ho úplně nelákalo.
A ještě jeden klub z jeho výběru padá: pražská Sparta. Tu v zimní přestávce zřejmě čeká výraznější osvěžení stávajícího kádru, mladý Priske ovšem befel k přesunu do Prahy určitě nedostane.
"Novináři se mě často ptají, jestli bych Augusta nechtěl mít ve svém týmu. Nebo jestli mu radím. Já se snažím být hlavně jeho otec. Ne trenér nebo rádce," řekl Priske v rozhovoru pro Sparta Unlimited. "Nejsem si jistý, jestli by bylo dobré, abychom pracovali spolu," dodal s úsměvem.