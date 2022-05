Selhání s Hradcem sparťané hodili za hlavu. Hancko žehrá na domácí prostředí Slovácka

Podle obránce Dávida Hancka už fotbalisté Sparty hodili za hlavu víkendovou remízu 1:1 s Hradcem Králové, po které ztratili reálnou naději na zisk ligového titulu, a plně se koncentrují na středeční finále domácího poháru na hřišti Slovácka.

Čtyřiadvacetiletý slovenský zadák označil utkání za nejdůležitější v sezoně a věří, že s Letenskými v MOL Cupu naváže na předloňský triumf. Sparta tehdy rovněž na hřišti soupeře ve finále zvítězila v Liberci 2:1.

"Hned po zápase s Hradcem jsme si řekli, že je třeba na to zapomenout. Zanalyzovali jsme si to a celá koncentrace se přesunula na zítřejší zápas. Hodili jsme to za sebe a teď nás čeká nejdůležitější zápas sezony. Věřím, že jsme velmi dobře připraveni," řekl na tiskové konferenci Hancko.

"Všichni víme, o co jde. Pro nás pro hráče i pro celý klub je to velký zápas, chceme ho zvládnout a potěšit fanoušky. Těšíme se na to, dorazí za námi rodiny, je to už všechno povolené. Budeme se snažit udělat maximum, abychom se na konci mohli radovat," doplnil Hancko.

Slovácko má výhodu domácího prostředí, neboť ke dni semifinále bylo hůře postaveným týmem v pohárovém koeficientu. "Za mě je to trošku takové nesmyslné pravidlo. Nevím, jestli to vůbec v nějaké jiné zemi v Evropě takhle funguje. Ale prostě to tak je. Zvládli jsme to před dvěma lety v Liberci, který tehdy byl také domácí. V té době tam ještě nemohla být plná kapacita," uvedl Hancko.

"Teď to bude půl na půl. Věřím, že naši fanoušci nás za tím budou hnát a bude to super. Nebude tu 90 procent fanoušků Slovácka, ale bude to na půlku. Takže věřím, že domácí prostředí nebude mít až takový vliv," mínil Hancko.

Jeho tým na podzim utrpěl v lize na Slovácku debakl 0:4, v dubnu na Letné naopak zvítězil 3:1. Hancko si v posledním vzájemném duelu připsal gól a asistenci. "Myslím, že to bude trochu jiný zápas, protože je to finále. Před dvěma lety to pro mě bylo první finále, tak se snažím rozpomenout si na pocity, které jsem měl. Ten zápas se nedá přirovnat k ničemu jinému, k žádnému ligovému zápasu nebo k nějaké skupinové fázi," uvedl Hancko.

"Zápas na podzim se nám tady nepodařil, ale v posledním zápase se nám povedlo Slovácko porazit. Byť mělo šance, myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Doufám, že to tak bude i zítra. Víme, že tyto zápasy většinou bývají o tom, kdo dá první gól. Bude klíčové, abychom je nepustili do šancí. Důležité budou druhé míče po soubojích," přemítal slovenský reprezentant, který o víkendu skóroval z penalty proti Hradci.

Vítěz MOL Cupu bude mít lepší nasazení do příští sezony pohárů než třetí tým z ligy. "Je to pomoc do Evropy, to je jasné. Ale nemyslím, že na to ať už my nebo fanoušci takhle koukáme. Pro nás by bylo hlavně krásné zvednout po zápase pohár a užít si to. To je na zítra největší motivace," dodal Hancko.