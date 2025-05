Schick trumfne Haalanda i Mbappého. Přesto má jeho vysněný top přestup zásadní úskalí

Bayern Mnichov, Manchester United, nebo jiný super klub? Vyslyšet přání Patrika Schicka o posledním velkém přestupu nebude jednoduché. I když v produktivitě má český fotbalista navrch i nad světovými megastar Erlingem Haalandem či Kylianem Mbappém.

Schick dostal po závěrečném utkání této bundesligové sezony v Mainzu, kde Leverkusenu vystřelil dvěma góly remízu 2:2, dotaz na svoji budoucnost.

"Teď není ten správný čas mluvit o budoucnosti," prohlásil Čech pro televizi Sky.

Záhy však dodal: "Ale musím říct, že v Leverkusenu bude zajímavé léto."

Otřes XXL, tak letní dění v týmu loňského bundesligového šampiona označují německá média.

Kouč Xabi Alonso už dal vědět, že v klubu pokračovat nebude a nejspíš se přesune do Realu Madrid.

Kapitán Jonathan Tah již také oficiálně oznámil, že odchází.

Přestup létajícího wingbeka Jeremieho Frimponga do Liverpoolu se zdá být jen otázkou času.

A o Floriana Wirtze se perou snad všechny evropské velkokluby.

Přidá se i Schick?

Jeho přání je jasné: po čtyřech letech v Leverkusenu udělat ještě jeden velký přestup, do top klubu v top lize s garantovanou účastí v Lize mistrů.

Že by v Leverkusenu dodržel kontrakt do příštího léta není pravděpodobná varianta.

Schickův případný přesun má však dvě citlivá místa.

Než se k nim dostaneme, zmapujme si jeho největší přednost. Nese název efektivní koncovka. 21 gólů, pod které se v tomto ročníku nejvyšší německé soutěže podepsal, to potvrzují. Jeho agenti určitě budou šermovat i podrobnějšími statistikami.

Fantastická efektivita

Zastavme se krátce u čísel vyjadřujících, kolik minut daný útočník potřeboval v průměru v tomto ligovém ročníku na vstřelení gólu.

Schickovi stačilo na jednu trefu do černého v této sezoně bundesligy pouhých 80 minut. Přitom se objevil jen ve 45 procentech případů v základní sestavě Leverkusenu.

Ovšem když byl na hřišti, nabídl produktivitu, jež trumfla i největší ofenzivní esa. Nevěříte?

Haaland z Manchesteru City se v tomto ročníku Premier League dopracoval ke gólu v průměru po každých 123 minutách, Mohamed Salah v Liverpoolu po 114.

Barcelonský Robert Lewandowski je v La Lize na rovné stovce minut na gól, Kylian Mbappé z Realu Madrid dvě minut pod ní.

Harry Kane v mistrovské sezoně v Bayernu Mnichov: 94 minut.

Takže Schick strčil v produktivitě doopravdy do kapsy své slavnější kolegy. Při rozlučce v Mainzu na to dal stylovou pečeť. Dva góly stihl za 54 minut.

V pokutovém území se chová jako šelma. Jakmile cítí, že by z toho mohlo něco kápnout, najde si neomylně balon. Schová se za záda obránce, v nejlepším možném momentu z jeho stínu vyplave a udeří. V šestnáctce nabízí také nečekaná řešení.

Jeho cena je oproti konkurenci přívětivá. Na specializovaném servetu transfermarkt.de už nedosahuje výše 50 milionů eur, jakou měl Schick po úvodním roce v Leverkusenu, během nějž nastřádal 24 gólů v bundeslize. Teď jeho hodnota na stejné platformě činí 20 milionů eur.

Přesto stěhování do některého z evropských fotbalových kolosů bude složité. Před jejich analytiky totiž neschová dva zásadní nedostatky.

Vadí práce bez míče

První se jmenuje nedostatečná práce bez míče. Schick jí nepřikládá valný význam. Zatímco spoluhráči v Leverkusenu napadali ve sprintu, on nikoli. Proto mu trenér Alonso připomínal, že ani střelec nemůže být v současném fotbale vyvázán z týmového presinku. A že když to pochopí, přinese to více gólů i jemu.

Jenže odezva byla poloviční. Český kanonýr se sice zapojil více do mapy týmového pohybu, když neměl míč na kopačce, ale ne v takové intenzitě jako spoluhráči. A tak ho Alonso nestavěl do nejtěžších zápasů.

Českého hroťáka nechal na střídačce v obou utkáních s Bayernem Mnichov. Na podzim v bavorské metropoli si Schick při remíze 1:1 nezahrál ani minutu, na jaře v domácím prostředí naskočil proti bundesligovému králi v bezgólovém mači z lavičky na jednu jedinou minutu.

A když ve 33. kole do Leverkusenu dorazila Borussia Dortmund, Schick se ocitl opět mezi náhradníky. Do hry se dostal na závěrečnou půlhodinu. Vzkaz pro Schicka, aby se změnil, nemohl být silnější.

Snajpr, který chce rozhodovat nejdůležitější zápasy, to těžce kousal. Góly proti Mainzu nejsou k zahození, ale navštívenky do sítě Bayernu navyšují střelcovu hodnotu. Dokazují, že dotyčný se umí prosadit nejen proti slabším celkům, nýbrž i proti obrům.

Schick o tuhle šanci přicházel, což ho štvalo. Nechápal však, že by se měl nad tím sám zamyslet.

Podobně to měl nastavené Mbappé ještě v Paris SG za španělského trenéra Luise Enriqueho. Ten francouzské megahvězdě opakovaně vysvětloval, že ani sebelepší bombarďák dnes nemůže jen útočit a na bránění kašlat, leč Mbappé to pouštěl jedním uchem dovnitř a druhý ven.

Nakonec byly všechny strany rády, že ze sporu elegantně vytancovaly Mbappého přestupem do Realu Madrid.

Bez Mbappého dokráčel Paris SG v této sezoně v rekordním předstihu k francouzskému titulu a chystá se na finále Ligy mistrů s Interem Milán.

Real Madrid s Mbappém nezískal prvenství v La Lize a Champions League opustil již ve čtvrtfinále po dvou porážkách od londýnského Arsenalu.

A od léta "Bílý balet" nejspíš přebere Alonso, který také ctí, že klíčem k úspěchu je týmová součinnost, z níž nemůže vypadnout ani jeden hráč.

Mbappé to buď konečně pochopí, nebo bude mít problém. A Schick zase ví, že Alonso si ho s sebou do Realu nevezme.

Jednička jsem já

Druhou věcí, jež může zhatit Schickův sen o stěhování do některého z evropských klubových golemů, je to, že se nechce s nikým dělit o místo na slunci. "Chce být v útoku jasná jednička," shodují se lidé z jeho okolí.

Jakmile nemá tenhle status, jeho sebevědomí to nepřijme a rozmrzelý výraz na střídačce vypovídá o všem. Jenže v nej… klubech je každý post zdvojený mimořádně kvalitními borci, kteří se protáčejí s ohledem na formu a na neúprosný zápasový kolotoč.

Spekuluje se, že se Schick ocitl v hledáčku Bayernu Mnichov, respektive Manchesteru United. Jenže takových řečí se vede spousta.

V bavorské perle má Kane, devítka z Anglie, která se v právě skončené bundeslize trefila 26x, smlouvu do léta 2027 a s rolí dvojky by se Schick sotva smířil.

Manchester United? Na Old Trafford panují rozpaky s pomalou adaptací dánského pistolníka Rasmuse Hojlunda, jenž se v tomto ročníku Premier League zatím trefil jen čtyřikrát.

Ovšem na užším seznamu letních útočných posil jsou nejvýše Liam Delap z Ipswich Town, který v barvách sestupujícího celku nasázel v elitní anglické soutěži 12 branek, a švédský kanonýr Viktor Gyökeres. Ten už pod koučem United Rubenem Amorimem zářil ve Sportingu Lisabon. Oba jsou mladší než devětadvacetiletý Schick.

Na druhou stranu by byli dražší. Delap má výstupní klauzuli 30 milionů liber, cena Gyökerese se šplhá nad 55 milionů eur, neboť zájem o něj projevily i další top kluby v čele s Arsenalem.

Ale Schick musí analytiky Bayernu a spol. přesvědčit komplexně. Kdyby se mu to povedlo, bylo by to bingo pro něj i celý český fotbal.