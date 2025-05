Sparta se trestá sama. A že ji Slavia úmyslně poškodila? Naprostý nesmysl, říká Fukal

"Mezi fanoušky se rozvíjí teorie, že slávisté úmyslně prohráli v Jablonci, aby poškodili Spartu, aby se nedostala do evropského poháru. Naprostý nesmysl," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.

Slavia v Jablonci nenasadila nejsilnější sestavu, hovoří se dokonce o znevážení nejvyšší soutěže.

Nastoupili hráči mistrovského kádru, je jedno, jakou si v něm vytvořili pozici. Ostatně trenér Jindřich Trpišovský už dlouho prohlašoval, že některé opory dostanou volno.

Slabší či dokonce nedostatečný tým to být rozhodně neměl, stačí se jen podívat na složení základní sestavy: čtyři reprezentanti českého A-mužstva, dva výběru do 21 let, pět legionářů, o kterých se přepokládá, že budou lepší než naši hráči, jinak by je sem nikdo nekupoval.

Takový mančaft nedá dohromady většina jiných účastníků ligy.

Slavia se s přehledem dostala do dvoubrankového vedení, v závěru se to po větším střídání otočilo. Inkasovala tři laciné góly, ale obrana zůstala stejná a opět jen připomenu její složení: Markovič - Vlček, Zima, Chaloupek. Dva reprezentanti áčka, dva se starty za jedenadvacítku. Tak o čem se budeme bavit?

Pravda, dostala hloupé góly, to se stane, především je však třeba ocenit sílu Jablonce a jeho touhu po vítězství.

Někomu může vadit, že nastoupil Milan Škoda, který hraje už jen za béčko. Trenér Trpišovský to vysvětloval tím, že ví, jaký systém má mužstvo hrát, a dokáže si uhlídat mladé hráče, kteří také vyběhli na hřiště. Za mě v pořádku. A především je to rozhodnutí Slavie.

A znovu upozorňuju, že prohra v Jablonci, který má v nadstavbě formu, vyhrál v Ostravě i na Letné se Spartou a doma přejel Olomouc, není přece ostuda.

Mezi fanoušky se rozvíjejí další teorie, že slávisté úmyslně poškodili Spartu, aby se nedostala do evropského poháru. Z pozice bývalého hráče to považuju za naprostý nesmysl.

Slavia půjde do Ligy mistrů, čeká ji minimálně osm těžkých prestižních zápasů, nebo i víc, a odvěký rival by se mohl soustředit pouze na domácí soutěž, z níž vítěz opět půjde přímo do Ligy mistrů? To je přece absurdní! Jenom by mu to ulehčila.

Jestli takhle někdo přemýšlí, nerozumím mu. Jsou to debaty u kafe nebo u piva, kterých se nehodlám zúčastnit.

Dozvěděl jsem se, že čtyři zápasy za sebou, tehdy dokonce pět, prohrála Sparta jen v ročníku 1977/1978, po němž jediný titul slavila Zbrojovka Brno a Sparta skončila těsně nad sestupovou příčkou.

Týmy se zkvalitňují, je jich více, které ji dokážou porazit zvlášť v nadstavbové skupině o titul. Ale ve Spartě není něco rozhodně v pořádku. Nejde o to, že se prohraje, ale jakým způsobem. Už jsem se zmínil, jak je možné, že dostávala tolik gólů, když angažovala trenéra na bránění Larse Friise. A teď opět.

Jeho nástupce Luboš Loučka to řekl jasně: Připravujeme se na něco celý týden, ale během 20 minut je všechno pryč. Hráči přece věděli, o co jde.

Jedu do Ostravy, řeknu si, co se bude dít. Dvacet minut bude blázinec, peklo. Musíme se na to nachystat.

Ale mužstvo dostane za sedm minut dva góly, po půl hodině další a je vymalováno. Můžeš se pak hecovat, jak chceš.

Hosté inkasovali hned v první minutě. Ale jakým způsobem! Panák hlavičkuje do pole, nikdo ho nezajišťuje. Kde byli ostatní? Takové chyby se nesmí dít. Natož opakovat. Když to hráč nepochopí, nemá na hřišti co dělat. Sparta se trestá sama.

Následně standardka zprostředka hřiště. Na první tyči se mačká pět hráčů, v řadě, soupeř nikde. Za nimi čtyři domácí na dva bránící. Ať mám zónové bránění, osobní, či kombinované, vždycky musím vědět, kde je protivník. Když se pak na centr soupeři v přesile rozeběhnou, už se nedají zastavit.

Olomouc vyhrála domácí pohár, oslavy byly jistě velkolepé, jde o velký úspěch. Ale čekal ji ještě poslední zápas na vlastní půdě s Viktorií Plzeň.

Předpokládal jsem, že se bude chtít loučit statečným výkonem, jaké předváděla po celou sezonu. Ale také že jí postupně budou docházet síly, což se projevilo. Utkání to bylo ovšem velice kvalitní.

Bohemka ukázala, k čemu může posloužit střední skupina, o níž se tvrdí, že postrádá pravý náboj. Před fanoušky se rozloučily legendy v minulém utkání Pepa Jindřišek, nyní Martin Dostál, po vážné nemoci nastoupil Matěj Hybš. To je mi hrozně sympatické, fanoušci byli nadšení. A pro ně se přece hraje.

Navíc "Klokani" předvádějí v této skupině výborné výkony. Spousta fanoušků si řekne, že jsou rádi, když se v lize udrží. Ale oni ukazují, že nejsou jen bezduchými nakopávači, bořiči fotbalu. Není to z jejich strany jen destrukce ve snaze hlavně přežít. Je to mančaft, který dokáže něco předvést.

Ještě se v nadstavbě nestalo, aby některý klub ze druhé ligy uspěl v baráži proti prvoligovému. Někdy to přijde, to je logické, ale letos tomu nevěřím. I když ve dvou soubojích je může přihodit ledacos.

Dukla na jaře hrála výborně, má formu, kdyby nebylo horšího podzimu, vůbec by podobné starosti neměla. A Pardubice se také dávají dohromady.