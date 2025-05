Anglie opěvuje Coufala, vedl "bratrstvo neohrožených". Trenér to schytává za neúctu

Jeden z nejúspěšnějších týmů historie fotbalového West Hamu United se rozpadá v prach. Po emotivním loučení Vladimíra Coufala, Aarona Cresswella a Lukasze Fabianského končí v očích fanoušků éra "bratrstva neohrožených". Strach z budoucnosti sílí.

Další porážka, patnácté místo v tabulce a bolestivý konec dlouholetých opor, které hrály významnou roli v rozkvětu "Kladivářů".

Fanoušci West Hamu prožili víkend naplněný smutkem, nostalgií a také pochybnostmi o dalším směřování klubu.

Aktuální kouč Graham Potter se podle všeho rozhodl k radikální přestavbě zacílené na techničtější, kombinačnější, zkrátka fotbalovější projev.

V týmu ale v očích mnoha fanoušků končí "srdcaři", bojovníci, kteří na trávníku i mimo něj za každých okolností nechávali vše.

"Konec jedné éry West Hamu. Moyesovo bratrstvo neohrožených se nadále rozpadá," napsal v titulku magazín The Athletic s narážkou na úspěšného Davida Moyese, pod jehož vedením skončili Hammers šestí a sedmí v lize a vyhráli evropskou Konferenční ligu.

Španěl Julen Lopetegui ani Potter si zatím s odkazem populárního Skota nedokázali poradit. West Hamu se nedaří, fotbalem nebaví a vstupuje do fáze plné nástrah.

Zcela jistě už do ní nakročí bez pravého obránce Vladimíra Coufala. Český reprezentant se v sobotu rozloučil dojemným videem, ve kterém se neubránil slzám.

"Navždy budu fanouškem tohoto klubu. Vrátím se na London Stadium fandit. Teď ale nastal čas posunout se dál. Čas na novou kapitolu. Budu foukat bubliny, dokud nezestárnu a nezemřu," prohlásil dvaatřicetiletý fotbalista, čímž odkazoval na hymnu klubu I'm Forever Blowing Bubbles.

Svým vyznáním vyvolal velké emoce, jak je zřejmé z dojatých komentářů na sociálních sítích West Hamu.

Coufal za sebou nechává nesmazatelnou stopu.

V dresu Clarets and Blues odehrál 179 zápasů a připsal si 20 asistencí. Gólu se nakonec nedočkal, v neděli proti Nottinghamu vyslal nepříjemnou tečovanou střelu, a když ji brankář Mats Sels vyrazil na roh, Coufal se chytil za hlavu a příznivci na tribunách zklamaně vydechli.

U Coufala ovšem nikdy nešlo primárně o produktivitu.

Takřka kultovním hrdinou se stal velmi brzy po svém příchodu v říjnu 2020 zejména kvůli nasazení, pracovitosti a ochotě statečně se rvát s mnohem fotbalově nadanějšími ofenzivními superstars Premier League.

Podle The Athletic právě Coufal s krajanem Tomášem Součkem změnili nastavení svých spoluhráčů tím, jak poctivě k fotbalu přistupovali a trénovali v areálu Rush Green i ve dnech volna.

Magazín za jednu z nejpamátnějších chvil pětiletého působení Coufala ve West Hamu označil tu z Frankfurtu.

V květnu 2022 vypadli "Kladiváři" v semifinále Evropské ligy a fanoušci Eintrachtu vtrhli na hřiště. Českého fotbalistu to vůbec nerozhodilo. Neutíkal do šatny, naopak, skrz divoký dav si to namířil přímo před sektor hostujících fans, aby jim poděkoval za podporu.

"Nebál jsem se. Kdyby mě napadli, byl by to jejich problém, ne můj," vysvětlil tehdy Coufal.

"On, Cresswell a Fabianski byli klíčovými elementy tohoto bratrstva neohrožených. Skupiny, která transformovala West Ham," napsal Roshane Thomas z The Athletic.

Zatímco pravý a levý bek, Coufal s Cresswellem, se mohli v neděli na London Stadium rozloučit přímo na place, Fabianskému podobnou čest Potter neprokázal.

Polského gólmana, který hájil barvy West Hamu sedm let, nechal celý zápas sedět na lavičce. Od fanoušků to pořádně schytal. "Kladivářům" už o nic nešlo, navíc první brankář Alphonse Areola v poslední době rozhodně nezářil a obří hrubkou pak v neděli zavinil úvodní gól hostujících Forest, kteří nakonec na West Hamu vyhráli 2:1.

I sám čtyřicetiletý Fabianski byl z Potterova rozhodnutí rozčarovaný, přiznal to v pozápasovém rozhovoru pro Viaplay Sport Polska.

"Jsem zklamaný z toho, jak to dnes dopadlo. Tajně jsem doufal, že se budu moci s fanoušky alespoň na chvíli rozloučit při domácím zápase na hřišti," vyprávěl gólman.

Potter tím ztratil další část podpory, která je mezi fanoušky West Hamu nyní takřka mizivá. Nová éra West Hamu nezačíná šťastně.