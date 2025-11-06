Fotbal

Nastoupil Schick a bylo to, posteskl si po porážce Mourinho

Patrik Schick po výhře Leverkusenu 1:0 na hřišti Benfiky Lisabon v zápase Ligy mistrů přiznal, že po takřka dvou měsících bez vstřelené branky už mu chyběl pocit radosti z gólu. Devětadvacetiletý útočník ve středu rozhodl duel jedinou trefou a ve 4. kole zařídil Bayeru premiérový triumf v soutěži.
Tomás Araújo a Patrik Schick v zápase LM Benfica - Bayer Leverkusen
Tomás Araújo a Patrik Schick v zápase LM Benfica - Bayer Leverkusen | Foto: Reuters

Schick se naposledy prosadil 12. září v ligovém duelu s Frankfurtem. Následně při šesti soutěžních startech vyšel střelecky naprázdno, další čtyři utkání zmeškal kvůli zranění.

"Dlouho jsem tenhle pocit nezažil, samozřejmě mi to chybělo. Mám především radost, že to byl vítězný gól," řekl Schick.

"Máme mladý tým, který nemá s takovými zápasy příliš zkušeností. Je to důležitá výhra, hodně nám pomůže," připomněl rozsáhlou marodku Leverkusenu.

Český reprezentant nastoupil v 57. minutě z lavičky a o osm minut později rozhodl. Po kolmici za obranu jeho pohotové zakončení brankář Anatolij Trubin vyrazil, obránce Samuel Dahl odvrátil míč jen zpátky k Schickovi a ten hlavou zakončil. Leverkusen ustál několik šancí soupeře včetně dvou tyčí a po čtyřech kolech má pět bodů.

"Benfica byla velmi nebezpečná. Opravdu těžký zápas, museli jsme to odmakat až do konce. Stálo při nás i trochu štěstí, ale obrana s brankářem odvedli skvělou práci," uvedl Schick.

Českého útočníka pochválil i trenér Benfiky José Mourinho. "Po první půli jsme měli vést 2:0, nebo 3:0. Leverkusen si nic nevytvořil, pro vítězství neudělal vůbec nic. Jenže pak nastoupil Schick…" prohlásil slavný kouč.

V dalším kole čeká Leverkusen duel na hřišti Manchesteru City. Benfica je ve společné tabulce 36 týmů stále bez bodu. Naději na postup do vyřazovací fáze se pokusí vykřesat v souboji dvou posledních celků proti Ajaxu Amsterodam.

