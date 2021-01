Sbohem, fotbale, teď budu učitel. Brankář Černý končí kariéru, startuje nový život

Fotbalový brankář Tomáš Černý ve 35 letech ukončil profesionální kariéru. Její velkou část strávil ve Skotsku, naposledy hrál za Aberdeen. Olomoucký odchovanec má v plánu stát se učitelem tělocviku.

Černý od léta 2018 v Aberdeenu i kvůli zranění odehrál jediné utkání, za další skotské týmy Hamilton a Partick Thistle dohromady absolvoval 253 soutěžních duelů. Bývalý mládežnický reprezentant má za sebou také angažmá v CSKA Sofia nebo řeckém Ergotelisu.

"Takhle jsem konec neplánoval, ale kvůli zranění kolena nemůžu pravidelně absolvovat tréninky ani zápasy a klub momentálně potřebuje brankáře," řekl Černý pro web Aberdeenu.

"Vzhledem k této situaci cítím, že je správný čas odejít a soustředit se na budoucnost. Budu navždy vděčný za šanci být součástí tohoto úžasného klubu," doplnil.

Se svou fotbalovou kariérou je nadmíru spokojený. "Vyrůstal jsem v malém městě v České republice a nedokázal si představit, že si ve čtyřech zemích zahraju nejvyšší soutěž a nasbírám přes 400 utkání, ani to, že budu reprezentovat na různých úrovních a zúčastním se dvou evropských šampionátů do 19 a 21 let," uvedl rodák z Ústí nad Labem.

O budoucnosti má jasno. "Jsem nadšený z další kapitoly v životě, kterou je stát se učitelem tělocviku. Začnu postgraduální učitelské studium v srpnu a plánuju učit na severovýchodě Skotska," prozradil český gólman.

"Jsem tam teď velmi spokojený s rodinou a doufám, že budu mít pozitivní vliv na životy mladých lidí," konstatoval Černý.

V Aberdeenu také budu pomáhat s výchovou mladých brankářů.